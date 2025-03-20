https://ria.ru/20250320/yemen-2006097690.html

Источник: хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 над Йеменом

Источник: хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 над Йеменом - РИА Новости, 20.03.2025

Источник: хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 над Йеменом

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) сбило американский беспилотник-разведчик MQ-9 над провинцией Дамар к югу... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T03:16:00+03:00

2025-03-20T03:16:00+03:00

2025-03-20T03:46:00+03:00

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ДОХА, 20 мар — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) сбило американский беспилотник-разведчик MQ-9 над провинцией Дамар к югу от столичной провинции, сообщил РИА Новости йеменский источник"Йеменское движение "Ансар Алла" сбило американский разведывательный беспилотник типа MQ-9 в районе Мабар провинции Дамар к югу от Саны", — сказал он.Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". ВВС США нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать американские корабли в Красном море.Движение "Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по Израилю. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными ударами по Йемену.

https://ria.ru/20250316/peregovory-2005348103.html

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йемен, сша, в мире, ансар алла