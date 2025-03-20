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Источник: хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 над Йеменом - РИА Новости, 20.03.2025
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03:16 20.03.2025 (обновлено: 03:46 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/yemen-2006097690.html
Источник: хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 над Йеменом
Источник: хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 над Йеменом - РИА Новости, 20.03.2025
Источник: хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 над Йеменом
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) сбило американский беспилотник-разведчик MQ-9 над провинцией Дамар к югу... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T03:16:00+03:00
2025-03-20T03:46:00+03:00
йемен
сша
в мире
ансар алла
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ДОХА, 20 мар — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) сбило американский беспилотник-разведчик MQ-9 над провинцией Дамар к югу от столичной провинции, сообщил РИА Новости йеменский источник"Йеменское движение "Ансар Алла" сбило американский разведывательный беспилотник типа MQ-9 в районе Мабар провинции Дамар к югу от Саны", — сказал он.Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". ВВС США нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать американские корабли в Красном море.Движение "Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по Израилю. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными ударами по Йемену.
https://ria.ru/20250316/peregovory-2005348103.html
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йемен, сша, в мире, ансар алла
Йемен, США, В мире, Ансар Алла
Источник: хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 над Йеменом

Хуситы сбили американский беспилотник MQ-9 в центральной части Йемена

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Elora MartinezАмериканский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9B SkyGuardian
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9B SkyGuardian - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Elora Martinez
Американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9B SkyGuardian . Архивное фото
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ДОХА, 20 мар — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) сбило американский беспилотник-разведчик MQ-9 над провинцией Дамар к югу от столичной провинции, сообщил РИА Новости йеменский источник
"Йеменское движение "Ансар Алла" сбило американский разведывательный беспилотник типа MQ-9 в районе Мабар провинции Дамар к югу от Саны", — сказал он.
Хуситы во время митинга недалеко от Саны, Йемен - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Хуситы назвали условия переговоров Йемена и США
16 марта, 17:04
Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". ВВС США нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать американские корабли в Красном море.
Движение "Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Израилем суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по Израилю. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.
США, Великобритания и Израиль отвечают регулярными ракетными ударами по Йемену.
Авиаудар ВС США в Сане, Йемен - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Американская авиация нанесла удары по провинциям Йемена, сообщил источник
Вчера, 20:40
 
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