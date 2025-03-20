https://ria.ru/20250320/yandeks-2006233341.html

"Яндекс" подготовил летние школы и фестиваль для начинающих ИТ-специалистов

"Яндекс" подготовил летние школы и фестиваль для начинающих ИТ-специалистов - РИА Новости, 20.03.2025

"Яндекс" подготовил летние школы и фестиваль для начинающих ИТ-специалистов

"Яндекс" запустит в 2025 году две новые летние школы – всего их будет семь, а также проведет фестиваль Young Con, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T16:01:00+03:00

2025-03-20T16:01:00+03:00

2025-03-20T16:01:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. "Яндекс" запустит в 2025 году две новые летние школы – всего их будет семь, а также проведет фестиваль Young Con, сообщает пресс-служба компании. Летние школы начнут работу в июне. Однако начинающие специалисты могут подать заявку и приступить к тестовому заданию уже сейчас. В 2025 году к пяти школам "Яндекса" для фронтенд-, бэкенд- и мобильных разработчиков, а также аналитиков и менеджеров добавятся две новых. Первая — Школа обеспечения качества, она предназначена для инженеров по тестированию. Вторая — школа КИТ, которая готовит DevOps- и SRE-инженеров. "Летние школы будут полезны начинающим специалистам, которые хотят углубить знания и получить практический опыт. Больше половины выпускников становятся стажерами или сотрудниками “Яндекса”", – отметили в пресс-службе компании. Также 25 июня в московском комплексе Live Arena "Яндекс" проведет Young Con — фестиваль для тех, кто интересуется технологиями, уже работает в ИТ или только выбирает профессию. В нем смогут принять участие не только студенты, выпускники и специалисты с опытом, но и учащиеся 9-11 классов — для них будут работать зоны технических вузов России. На главной сцене выступят HR-директор "Яндекса" Дарья Золотухина, технический директор группы "Поиска и рекламных технологий" Алексей Гусаков, глава еком-сервисов Роман Маресов и еще более 20 спикеров. На фестивале посетители смогут узнать, как устроены сервисы и продукты компании, попробовать их на интерактивных стендах и пообщаться на воркшопах с создателями различных технологий "Яндекса". Участников ждут ярмарка вакансий, карьерные консультации, квест, общение со стажерами и финал баттла по программированию. У тех, кто захочет попробовать свои силы, будет возможность пройти пробное собеседование прямо на фестивале. Young Con состоится во второй раз и сможет принять до 8 тысяч человек. "У тех, кто задумывается о карьере в ИТ, в этом году будет как никогда много возможностей. Если вы уже определились с направлением, мы ждем вас на стажировке и в летних школах, а если только присматриваетесь к разным вариантам, советуем сходить на Young Con — это отличный шанс познакомиться со специалистами из разных областей, опробовать на себе новейшие разработки “Яндекса” и завести друзей со схожими интересами. Многие выбирают карьеру еще в школе, поэтому в этом году Young Con открыт и для старшеклассников", — приводит пресс-служба слова руководителя направления по работе с молодежью Марины Максимовой. Набор на летние стажировки в "Яндексе" идет с февраля. Уже есть возможность подать заявку и на нетехнические специальности — компания приглашает начинающих маркетологов, пиарщиков, юристов, экономистов и не только. При этом основная часть стажерских вакансий по-прежнему приходится на технические направления: бэкенд- и фронтенд разработку, аналитику, машинное обучение и другие. В общей сложности за год пройти стажировку смогут 2,8 тысячи человек. Это на 20% больше, чем в 2024 году, отмечают в компании. Участвовать в проектах "Яндекса" могут начинающие специалисты из разных концов страны. Например, в большинстве летних школ можно учиться онлайн — приезжать в Москву необязательно. Стажировки проходят в офисах "Яндекса" в разных городах: в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и не только. Если человек успешно прошел отбор, но в его регионе нет офиса или подходящих вакансий, можно приехать на стажировку в столицу — "Яндекс" оплатит дорогу и проживание. Аналогичные условия действуют и для слушателей школы КИТ, где пока нет онлайн-обучения.

https://ria.ru/20250227/yandeks-2001877820.html

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россия, яндекс, образование, it-индустрия