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В Кировограде прогремело около 30 взрывов
В Кировограде прогремело около 30 взрывов - РИА Новости, 20.03.2025
В Кировограде прогремело около 30 взрывов
Около 30 взрывов прогремело ночью в Кировограде (украинское название - Кропивницкий), сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на подсчеты своих... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T01:36:00+03:00
2025-03-20T01:36:00+03:00
2025-03-20T01:36:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Около 30 взрывов прогремело ночью в Кировограде (украинское название - Кропивницкий), сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на подсчеты своих корреспондентов. В Кировоградской области действует воздушная тревога. Ранее СМИ сообщали о взрывах в Кировограде. "Кропивницкий - по подсчетам наших корреспондентов, в городе раздалось около 30 взрывов", - сообщает телеканал. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Кировоградская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Кировограде прогремело около 30 взрывов
В Кировограде прогремело около 30 взрывов на фоне воздушной тревоги