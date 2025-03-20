В Сумах прогремел взрыв
В четверг вечером в Сумах на севере Украины прогремел взрыв
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте взрыва
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте взрыва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг вечером в Сумах на севере Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua".
«
"О взрыве в Сумах сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области звучит сигнал тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18