https://ria.ru/20250320/vzryv-2006336603.html

В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 20.03.2025

В Сумах прогремел взрыв

Взрыв прогремел в четверг вечером в Сумах на севере Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T23:28:00+03:00

2025-03-20T23:28:00+03:00

2025-03-20T23:32:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Взрыв прогремел в четверг вечером в Сумах на севере Украины, сообщает украинское издание "Страна.ua"."О взрыве в Сумах сообщают местные паблики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области звучит сигнал тревоги.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, вооруженные силы украины, в мире, россия, сумская область