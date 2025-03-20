https://ria.ru/20250320/vyplaty-2006334236.html

Выплату к Дню Победы получат ветераны в Прибалтике, Абхазии, Приднестровье

Выплату к Дню Победы получат ветераны в Прибалтике, Абхазии, Приднестровье - РИА Новости, 20.03.2025

Выплату к Дню Победы получат ветераны в Прибалтике, Абхазии, Приднестровье

Единовременная выплата к 80-летию Победы для ветеранов Великой Отечественной войны положена в том числе гражданам РФ, проживающим в прибалтийских странах,... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T23:05:00+03:00

2025-03-20T23:05:00+03:00

2025-03-20T23:07:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

абхазия

южная осетия

владимир путин

прибалтика

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731569954_0:260:2718:1789_1920x0_80_0_0_4e764ba3d624e0778a60e1d433c2fb63.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Единовременная выплата к 80-летию Победы для ветеранов Великой Отечественной войны положена в том числе гражданам РФ, проживающим в прибалтийских странах, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, говорится в правилах, утвержденных правительством РФ. "Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья, указанным в пункте 2 настоящих правил, единовременная выплата осуществляется в порядке, предусмотренном постановлением правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 г. Nº335", - говорится в правилах, утвержденных кабмином. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в апреле-мае 2025 года в честь 80-летия Победы. Выплату 80 тысяч рублей получат фронтовики, жители блокадного Ленинграда, строители оборонительных сооружений, работники авиабаз. Труженики тыла, бывшие совершеннолетние узники концлагерей получат выплаты в 55 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250311/pobeda-2004404714.html

россия

абхазия

южная осетия

прибалтика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, абхазия, южная осетия, владимир путин, прибалтика, 80-летие победы в великой отечественной войне