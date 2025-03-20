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Выплату к Дню Победы получат ветераны в Прибалтике, Абхазии, Приднестровье
Выплату к Дню Победы получат ветераны в Прибалтике, Абхазии, Приднестровье - РИА Новости, 20.03.2025
Выплату к Дню Победы получат ветераны в Прибалтике, Абхазии, Приднестровье
Единовременная выплата к 80-летию Победы для ветеранов Великой Отечественной войны положена в том числе гражданам РФ, проживающим в прибалтийских странах,... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T23:05:00+03:00
2025-03-20T23:05:00+03:00
2025-03-20T23:07:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
абхазия
южная осетия
владимир путин
прибалтика
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Единовременная выплата к 80-летию Победы для ветеранов Великой Отечественной войны положена в том числе гражданам РФ, проживающим в прибалтийских странах, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье, говорится в правилах, утвержденных правительством РФ. "Гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим в Латвийской Республике, Литовской Республике и Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья, указанным в пункте 2 настоящих правил, единовременная выплата осуществляется в порядке, предусмотренном постановлением правительства Российской Федерации от 15 апреля 1995 г. Nº335", - говорится в правилах, утвержденных кабмином. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в апреле-мае 2025 года в честь 80-летия Победы. Выплату 80 тысяч рублей получат фронтовики, жители блокадного Ленинграда, строители оборонительных сооружений, работники авиабаз. Труженики тыла, бывшие совершеннолетние узники концлагерей получат выплаты в 55 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250311/pobeda-2004404714.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, абхазия, южная осетия, владимир путин, прибалтика, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Абхазия, Южная Осетия, Владимир Путин, Прибалтика, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Выплату к Дню Победы получат ветераны в Прибалтике, Абхазии, Приднестровье
Ветераны, проживающие в других странах, получат выплату к 80-летию Победы