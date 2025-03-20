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ВТБ: благотворительная программа "Мир без слез" поможет 15 регионам России - РИА Новости, 20.03.2025
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16:34 20.03.2025 (обновлено: 17:56 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/vtb-2006237447.html
ВТБ: благотворительная программа "Мир без слез" поможет 15 регионам России
ВТБ: благотворительная программа "Мир без слез" поможет 15 регионам России - РИА Новости, 20.03.2025
ВТБ: благотворительная программа "Мир без слез" поможет 15 регионам России
Благотворительная программа ВТБ "Мир без слез" в 2025 году охватит 15 регионов страны, в ее рамках будет закуплено медицинское оборудование для 16 детских... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T16:34:00+03:00
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россия
москва
ачинск
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Благотворительная программа ВТБ "Мир без слез" в 2025 году охватит 15 регионов страны, в ее рамках будет закуплено медицинское оборудование для 16 детских больниц и отделений, сообщает банк. Так, медицинское оборудование будет передано больницам-партнерам в Ачинске, Балашихе, Благовещенске, Владивостоке, Горно-Алтайске, Ельце, Казани, Кирове, Москве, Петропавловске-Камчатском, Северодвинске, Семикаракорске (Ростовская область), Санкт-Петербурге, Ставрополе и Уфе. Республика Алтай принимает участие в программе впервые. Кроме того, в больницах пройдут спектакли на тему финансовой грамотности с амбассадором ВТБ Айтишей и героями "Спокойной ночи, малыши!". Программа спектаклей в этом году традиционно начинается в Детской городской клинической больнице №9 имени Г.Н. Сперанского в Москве, где представление для пациентов пройдет с участием заслуженной артистки России Натальи Голубенцевой, которая более 50 лет играет любимого всеми персонажа Степашку. "Забота о будущем начинается с заботы о тех, кто в ней больше всего нуждается. "Мир без слез" — это не только программа модернизации больниц, но и создание среды, где технологии соприкасаются с человечностью. Для нас важно, чтобы даже в стенах медицинских учреждений дети и их родители могли получать положительные эмоции, которые придают сил на пути к выздоровлению. А финансовая тематика спектаклей и любимые герои помогают узнать что-то новое и помечтать о будущем", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Натальи Кочневой. Программе "Мир без слез" в 2025 году исполняется 22 года. За эти годы помощь получили 218 детских больниц в 80 субъектах России.
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россия
москва
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россия, москва, ачинск, втб (банк)
Россия, Москва, Ачинск, ВТБ (банк)
ВТБ: благотворительная программа "Мир без слез" поможет 15 регионам России

Медоборудование по программе ВТБ поставят в 16 детских больниц и отделений

© Фото : пресс-служба ВТББлаготворительная акция в рамках программы "Мир без слез"
Благотворительная акция в рамках программы Мир без слез - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : пресс-служба ВТБ
Благотворительная акция в рамках программы "Мир без слез"
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Благотворительная программа ВТБ "Мир без слез" в 2025 году охватит 15 регионов страны, в ее рамках будет закуплено медицинское оборудование для 16 детских больниц и отделений, сообщает банк.
Так, медицинское оборудование будет передано больницам-партнерам в Ачинске, Балашихе, Благовещенске, Владивостоке, Горно-Алтайске, Ельце, Казани, Кирове, Москве, Петропавловске-Камчатском, Северодвинске, Семикаракорске (Ростовская область), Санкт-Петербурге, Ставрополе и Уфе. Республика Алтай принимает участие в программе впервые.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
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12 марта, 13:13
Кроме того, в больницах пройдут спектакли на тему финансовой грамотности с амбассадором ВТБ Айтишей и героями "Спокойной ночи, малыши!". Программа спектаклей в этом году традиционно начинается в Детской городской клинической больнице №9 имени Г.Н. Сперанского в Москве, где представление для пациентов пройдет с участием заслуженной артистки России Натальи Голубенцевой, которая более 50 лет играет любимого всеми персонажа Степашку.
"Забота о будущем начинается с заботы о тех, кто в ней больше всего нуждается. "Мир без слез" — это не только программа модернизации больниц, но и создание среды, где технологии соприкасаются с человечностью. Для нас важно, чтобы даже в стенах медицинских учреждений дети и их родители могли получать положительные эмоции, которые придают сил на пути к выздоровлению. А финансовая тематика спектаклей и любимые герои помогают узнать что-то новое и помечтать о будущем", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Натальи Кочневой.
Программе "Мир без слез" в 2025 году исполняется 22 года. За эти годы помощь получили 218 детских больниц в 80 субъектах России.
 
РоссияМоскваАчинскВТБ (банк)
 
 
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