https://ria.ru/20250320/vtb-2006237447.html

ВТБ: благотворительная программа "Мир без слез" поможет 15 регионам России

ВТБ: благотворительная программа "Мир без слез" поможет 15 регионам России - РИА Новости, 20.03.2025

ВТБ: благотворительная программа "Мир без слез" поможет 15 регионам России

Благотворительная программа ВТБ "Мир без слез" в 2025 году охватит 15 регионов страны, в ее рамках будет закуплено медицинское оборудование для 16 детских... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T16:34:00+03:00

2025-03-20T16:34:00+03:00

2025-03-20T17:56:00+03:00

россия

москва

ачинск

втб (банк)

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Благотворительная программа ВТБ "Мир без слез" в 2025 году охватит 15 регионов страны, в ее рамках будет закуплено медицинское оборудование для 16 детских больниц и отделений, сообщает банк. Так, медицинское оборудование будет передано больницам-партнерам в Ачинске, Балашихе, Благовещенске, Владивостоке, Горно-Алтайске, Ельце, Казани, Кирове, Москве, Петропавловске-Камчатском, Северодвинске, Семикаракорске (Ростовская область), Санкт-Петербурге, Ставрополе и Уфе. Республика Алтай принимает участие в программе впервые. Кроме того, в больницах пройдут спектакли на тему финансовой грамотности с амбассадором ВТБ Айтишей и героями "Спокойной ночи, малыши!". Программа спектаклей в этом году традиционно начинается в Детской городской клинической больнице №9 имени Г.Н. Сперанского в Москве, где представление для пациентов пройдет с участием заслуженной артистки России Натальи Голубенцевой, которая более 50 лет играет любимого всеми персонажа Степашку. "Забота о будущем начинается с заботы о тех, кто в ней больше всего нуждается. "Мир без слез" — это не только программа модернизации больниц, но и создание среды, где технологии соприкасаются с человечностью. Для нас важно, чтобы даже в стенах медицинских учреждений дети и их родители могли получать положительные эмоции, которые придают сил на пути к выздоровлению. А финансовая тематика спектаклей и любимые герои помогают узнать что-то новое и помечтать о будущем", – приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Натальи Кочневой. Программе "Мир без слез" в 2025 году исполняется 22 года. За эти годы помощь получили 218 детских больниц в 80 субъектах России.

https://ria.ru/20250312/obem--2004509548.html

россия

москва

ачинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, москва, ачинск, втб (банк)