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В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали три мирных жителя
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 20.03.2025
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали три мирных жителя
Три мирных жителя ранены в результате атак ВСУ на машину и автобус в двух районах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T19:47:00+03:00
2025-03-20T19:47:00+03:00
2025-03-20T19:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
ракитянский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Три мирных жителя ранены в результате атак ВСУ на машину и автобус в двух районах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Атаки ВСУ на Краснояружский и Ракитянский районы продолжаются. Ранены три мирных жителя. На участке автодороги Графовка - Репяховка движущийся автомобиль атакован вражеским беспилотником. В результате удара мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. Пострадавший самостоятельно обратился в Краснояружскую центральную районную больницу, где ему оказали необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. Транспортное средство повреждено", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Кроме того, еще один беспилотник атаковал служебный автобус на автодороге Святославка - Илёк-Кошары. По данным главы региона, пострадала супружеская пара: у женщины минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения грудной клетки, руки и ноги, у мужчины минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, живота и руки. Губернатор отметил, что оба пострадавших доставлены в Ракитянскую центральную районную больницу. Гладков подчеркнул, что автобус получил различные повреждения.
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белгородская область, вооруженные силы украины, ракитянский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Ракитянский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадали три мирных жителя
В Белгородской области при атаке ВСУ на машину и автобус пострадали три человека