https://ria.ru/20250320/vsu-2006282121.html

В ГД назвали атаку ВСУ на Белгородскую область попыткой захвата плацдарма

В ГД назвали атаку ВСУ на Белгородскую область попыткой захвата плацдарма - РИА Новости, 20.03.2025

В ГД назвали атаку ВСУ на Белгородскую область попыткой захвата плацдарма

Попытки киевского режима атаковать Белгородскую область осуществляются с целью получить плацдарм, которым можно будет "торговать" на переговорах, заявил РИА... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T18:38:00+03:00

2025-03-20T18:38:00+03:00

2025-03-20T20:18:00+03:00

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алексей журавлев

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Попытки киевского режима атаковать Белгородскую область осуществляются с целью получить плацдарм, которым можно будет "торговать" на переговорах, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). ВСУ утром во вторник предприняли попытку вклиниться на территорию Белгородской области, в течение дня противник осуществил пять атак, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, в провокации ВСУ участвовало до 200 украинских военнослужащих и 29 единиц техники, в том числе пять танков. Все атаки противника отражены. Пересечения госграницы РФ не допущено. "На Белгородскую область украинские войска нападают ровно по той же причине, по которой ранее атаковали Курскую – чтобы получить плацдарм, которым можно будет торговать при переговорах, менять его на что-то или просто демонстрировать возможности ВСУ западным партнерам. Они уже получили в приграничье по лбу, но, я уверен, что не остановятся – (Владимиру) Зеленскому дополнительные аргументы нужны сейчас, как воздух", - сказал Журавлев. По его мнению, Зеленский будет гнать на убой солдат, пока у него есть хоть один полк в резерве. "Мы на эти посягательства отвечаем уверенно и жестко, и, если будет необходимость, вряд ли кто-то сможет остановить российские войска в украинской Сумской области. Они сами на это напросились, и, насколько мне известно, общий план по окружению группировки ВСУ там как раз и заключается в том, чтобы отрезать снабжение на украинской территории", - отметил депутат.

https://ria.ru/20250318/ataka-2005731048.html

https://ria.ru/20250319/mirotvortsy-2005875454.html

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сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белгородская область, россия, сумская область, алексей журавлев , вооруженные силы украины, госдума рф