https://ria.ru/20250320/vsu-2006279278.html

ВСУ пятый раз за неделю атаковали пожарную часть в Запорожской области

ВСУ пятый раз за неделю атаковали пожарную часть в Запорожской области - РИА Новости, 20.03.2025

ВСУ пятый раз за неделю атаковали пожарную часть в Запорожской области

Пожарная часть в Каменке-Днепровской Запорожской области в пятый раз за неделю атакована беспилотниками ВСУ, повреждены строения, люди успели укрыться и не... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T18:23:00+03:00

2025-03-20T18:23:00+03:00

2025-03-20T18:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

днепр (город)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пожарная часть в Каменке-Днепровской Запорожской области в пятый раз за неделю атакована беспилотниками ВСУ, повреждены строения, люди успели укрыться и не пострадали, сообщает МЧС России "Пятый раз за неделю пожарная часть в Запорожской области атакована беспилотниками. Сегодня 33-я пожарно-спасательная часть МЧС России в городе Каменка-Днепровская снова подверглась атаке БПЛА. К счастью, огнеборцы успели укрыться и не пострадали. Повреждены кровля и гараж", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, данный факт подтверждает, что ВСУ целенаправленно бьют по подразделениям и ведут прицельный огонь по сотрудникам МЧС России, зачастую прямо во время тушения и спасения. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250104/dron-1992527129.html

россия

запорожская область

днепр (город)

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россия, запорожская область, днепр (город), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины