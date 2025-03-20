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ВСУ пятый раз за неделю атаковали пожарную часть в Запорожской области - РИА Новости, 20.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:23 20.03.2025 (обновлено: 18:59 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/vsu-2006279278.html
ВСУ пятый раз за неделю атаковали пожарную часть в Запорожской области
ВСУ пятый раз за неделю атаковали пожарную часть в Запорожской области - РИА Новости, 20.03.2025
ВСУ пятый раз за неделю атаковали пожарную часть в Запорожской области
Пожарная часть в Каменке-Днепровской Запорожской области в пятый раз за неделю атакована беспилотниками ВСУ, повреждены строения, люди успели укрыться и не... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T18:23:00+03:00
2025-03-20T18:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
днепр (город)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пожарная часть в Каменке-Днепровской Запорожской области в пятый раз за неделю атакована беспилотниками ВСУ, повреждены строения, люди успели укрыться и не пострадали, сообщает МЧС России "Пятый раз за неделю пожарная часть в Запорожской области атакована беспилотниками. Сегодня 33-я пожарно-спасательная часть МЧС России в городе Каменка-Днепровская снова подверглась атаке БПЛА. К счастью, огнеборцы успели укрыться и не пострадали. Повреждены кровля и гараж", - говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, данный факт подтверждает, что ВСУ целенаправленно бьют по подразделениям и ведут прицельный огонь по сотрудникам МЧС России, зачастую прямо во время тушения и спасения. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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россия
запорожская область
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россия, запорожская область, днепр (город), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Днепр (город), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
ВСУ пятый раз за неделю атаковали пожарную часть в Запорожской области

МЧС: пожарную часть в Каменке-Днепровской в пятый раз за неделю атаковали БПЛА

© Фото : МЧС России/TelegramПоследствия атаки ВСУ на пожарную часть в городе Каменка-Днепровская Запорожской области
Последствия атаки ВСУ на пожарную часть в городе Каменка-Днепровская Запорожской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
Последствия атаки ВСУ на пожарную часть в городе Каменка-Днепровская Запорожской области
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пожарная часть в Каменке-Днепровской Запорожской области в пятый раз за неделю атакована беспилотниками ВСУ, повреждены строения, люди успели укрыться и не пострадали, сообщает МЧС России
"Пятый раз за неделю пожарная часть в Запорожской области атакована беспилотниками. Сегодня 33-я пожарно-спасательная часть МЧС России в городе Каменка-Днепровская снова подверглась атаке БПЛА. К счастью, огнеборцы успели укрыться и не пострадали. Повреждены кровля и гараж", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, данный факт подтверждает, что ВСУ целенаправленно бьют по подразделениям и ведут прицельный огонь по сотрудникам МЧС России, зачастую прямо во время тушения и спасения.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДнепр (город)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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