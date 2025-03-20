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Украинский дрон атаковал машину депутата Госдумы Бородая
Украинский дрон атаковал машину депутата Госдумы Бородая - РИА Новости, 20.03.2025
Украинский дрон атаковал машину депутата Госдумы Бородая
Беспилотник ВСУ ночью атаковал машину депутата Государственной думы Александра Бородая, сообщил Союз добровольцев Донбасса в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T17:28:00+03:00
2025-03-20T17:28:00+03:00
2025-03-20T18:02:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Беспилотник ВСУ ночью атаковал машину депутата Государственной думы Александра Бородая, сообщил Союз добровольцев Донбасса в соцсети "ВКонтакте". "Вчера поздно ночью машину главы Союза добровольцев Донбасса, депутата ГД Александра Бородая атаковал украинский дрон FPV", — указано в материале.При атаке никто не пострадал.Инцидент произошел недалеко от линии боевого соприкосновения, где парламентарий участвовал в совещании.
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Украинский дрон атаковал машину депутата Госдумы Бородая
Дрон ВСУ атаковал машину депутата ГД Александра Бородая