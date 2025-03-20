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Украинский дрон атаковал машину депутата Госдумы Бородая - РИА Новости, 20.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:28 20.03.2025 (обновлено: 18:02 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/vsu-2006254639.html
Украинский дрон атаковал машину депутата Госдумы Бородая
Украинский дрон атаковал машину депутата Госдумы Бородая - РИА Новости, 20.03.2025
Украинский дрон атаковал машину депутата Госдумы Бородая
Беспилотник ВСУ ночью атаковал машину депутата Государственной думы Александра Бородая, сообщил Союз добровольцев Донбасса в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T17:28:00+03:00
2025-03-20T18:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
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александр борода
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Беспилотник ВСУ ночью атаковал машину депутата Государственной думы Александра Бородая, сообщил Союз добровольцев Донбасса в соцсети "ВКонтакте". &quot;Вчера поздно ночью машину главы Союза добровольцев Донбасса, депутата ГД Александра Бородая атаковал украинский дрон FPV&quot;, — указано в материале.При атаке никто не пострадал.Инцидент произошел недалеко от линии боевого соприкосновения, где парламентарий участвовал в совещании.
https://ria.ru/20250320/ganchev-2006240526.html
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россия, александр борода, вооруженные силы украины, госдума рф, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Борода, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, Вооруженные силы РФ, Украина
Украинский дрон атаковал машину депутата Госдумы Бородая

Дрон ВСУ атаковал машину депутата ГД Александра Бородая

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай
Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Беспилотник ВСУ ночью атаковал машину депутата Государственной думы Александра Бородая, сообщил Союз добровольцев Донбасса в соцсети "ВКонтакте".
«

"Вчера поздно ночью машину главы Союза добровольцев Донбасса, депутата ГД Александра Бородая атаковал украинский дрон FPV", — указано в материале.

При атаке никто не пострадал.
Инцидент произошел недалеко от линии боевого соприкосновения, где парламентарий участвовал в совещании.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияАлександр БородаВооруженные силы УкраиныГосдума РФВооруженные силы РФУкраина
 
 
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