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ВСУ при помощи беспилотника атаковали бензовоз в ЛНР - РИА Новости, 20.03.2025
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15:56 20.03.2025 (обновлено: 17:09 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/vsu-2006231722.html
ВСУ при помощи беспилотника атаковали бензовоз в ЛНР
ВСУ при помощи беспилотника атаковали бензовоз в ЛНР - РИА Новости, 20.03.2025
ВСУ при помощи беспилотника атаковали бензовоз в ЛНР
Украинские войска атаковали бензовоз в ЛНР при помощи беспилотного летательного аппарата, в результате машина была полностью уничтожена, но пострадавших нет,... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T15:56:00+03:00
2025-03-20T17:09:00+03:00
в мире
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска атаковали бензовоз в ЛНР при помощи беспилотного летательного аппарата, в результате машина была полностью уничтожена, но пострадавших нет, сообщили в МЧС России в Telegram-канале."В ЛНР пожарные МЧС России потушили машину после атаки беспилотника. В Сватовском районе загорелся бензовоз, атакованный ВСУ. Огонь уничтожил автомобиль полностью", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается при этом, что в результате атаки никто не пострадал.
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в мире, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
В мире, Луганская Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
ВСУ при помощи беспилотника атаковали бензовоз в ЛНР

МЧС: ВСУ атаковали бензовоз в ЛНР при помощи БПЛА, пострадавших нет

© Фото : МЧС России/TelegramПоследствия атаки ВСУ на бензовоз в Сватовском районе ЛНР. 20 марта 2025
Последствия атаки ВСУ на бензовоз в Сватовском районе ЛНР. 20 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
Последствия атаки ВСУ на бензовоз в Сватовском районе ЛНР. 20 марта 2025
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ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска атаковали бензовоз в ЛНР при помощи беспилотного летательного аппарата, в результате машина была полностью уничтожена, но пострадавших нет, сообщили в МЧС России в Telegram-канале.
ЛНР пожарные МЧС России потушили машину после атаки беспилотника. В Сватовском районе загорелся бензовоз, атакованный ВСУ. Огонь уничтожил автомобиль полностью", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается при этом, что в результате атаки никто не пострадал.
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В миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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