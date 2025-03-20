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ВСУ при помощи беспилотника атаковали бензовоз в ЛНР
ВСУ при помощи беспилотника атаковали бензовоз в ЛНР - РИА Новости, 20.03.2025
ВСУ при помощи беспилотника атаковали бензовоз в ЛНР
Украинские войска атаковали бензовоз в ЛНР при помощи беспилотного летательного аппарата, в результате машина была полностью уничтожена, но пострадавших нет,... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T15:56:00+03:00
2025-03-20T15:56:00+03:00
2025-03-20T17:09:00+03:00
в мире
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ЛУГАНСК, 20 мар - РИА Новости. Украинские войска атаковали бензовоз в ЛНР при помощи беспилотного летательного аппарата, в результате машина была полностью уничтожена, но пострадавших нет, сообщили в МЧС России в Telegram-канале."В ЛНР пожарные МЧС России потушили машину после атаки беспилотника. В Сватовском районе загорелся бензовоз, атакованный ВСУ. Огонь уничтожил автомобиль полностью", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается при этом, что в результате атаки никто не пострадал.
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в мире, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
В мире, Луганская Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
ВСУ при помощи беспилотника атаковали бензовоз в ЛНР
МЧС: ВСУ атаковали бензовоз в ЛНР при помощи БПЛА, пострадавших нет