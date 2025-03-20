ВСУ пытались атаковать детский сад и школу в Херсонской области
Сальдо: ВСУ пытались атаковать FPV-дронами детсад и школу в Херсонской области
© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия атаки ВСУ в селе Михайловка Скадовского района Херсонской области. 20 марта 2025
Последствия атаки ВСУ в селе Михайловка Скадовского района Херсонской области. 20 марта 2025
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. ВСУ пытались атаковать FPV-дронами детский сад и школу в селе Михайловка Скадовского района в Херсонской области в 40 километрах от линии боевого столкновения, пострадавших нет, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Киевские террористы атакуют FPV-дронами детский сад и школу в селе Михайловка Скадовского района в 40 километрах от линии боевого столкновения (ЛБС)... Один прилетел на территорию детсада, другой отклонился от курса, врезался в стену расположенного рядом частного дома и взорвался. Никто не пострадал. Ещё один дрон упал на территории школы", - написал Сальдо..
Он подчеркнул, что это умышленное нападение, потому что вражеские операторы БПЛА не могли случайно завести дроны на такую глубину.
"На данный момент БПЛА обезврежены специалистами. На место происшествия прибыл глава округа. Опасность воздушного нападения сохраняется, дети и персонал эвакуированы", - добавил Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Боец "Днепра" рассказал о зверствах ВСУ в Херсонской области
19 марта, 11:17