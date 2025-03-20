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В Белгородской области два человека пострадали при атаке ВСУ - РИА Новости, 20.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:14 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/vsu-2006159173.html
В Белгородской области два человека пострадали при атаке ВСУ
В Белгородской области два человека пострадали при атаке ВСУ - РИА Новости, 20.03.2025
В Белгородской области два человека пострадали при атаке ВСУ
Мужчина и женщина из Шебекинского округа Белгородской области пострадали минувшей ночью в результате атак со стороны Украины, женщина госпитализирована, сообщил РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T12:14:00+03:00
2025-03-20T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
шебекино
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Мужчина и женщина из Шебекинского округа Белгородской области пострадали минувшей ночью в результате атак со стороны Украины, женщина госпитализирована, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 32 населенных пункта в восьми районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 32 снаряда и зафиксированы атаки 82 беспилотников, из них 49 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в 14 частных домовладениях, социальном объекте, двух сельхозпредприятиях, объекте связи, складе предприятия, двух коммерческих объектах и 11 транспортных средствах. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Большетроицкое, Графовка, Ржевка, хуторам Балки, Марьино, Мухин, Панков и Ржавец выпущено 4 боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки 32 беспилотников... Сегодня утром в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, получивший минно-взрывную травму ночью в посёлке Маслова Пристань в результате атаки беспилотника. После оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение. Также утром в городскую больницу №2 г. Белгорода обратилась женщина с баротравмой, полученной сегодня ночью в хуторе Ржавец вследствие атаки дрона на территории коммерческого объекта. После проведенного обследования она была госпитализирована", - написал Гладков.Он добавил, что в Белгородском районе шесть населенных пунктов подверглись атакам 9 беспилотников. В Валуйском округе также шесть населенных пунктов подверглись атакам 24 дронов. В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Плотвянка выпущено 9 боеприпасов и нанесены удары 4 беспилотниками. Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника. В Ракитянском районе село Илёк-Кошары атаковано одним беспилотником. "В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Козинка и Пороз в ходе 3 обстрелов выпущено 14 боеприпасов и совершены атаки 8 беспилотников. Без пострадавших и повреждений. В Краснояружском районе сёла Графовка, Репяховка и Сергиевка подверглись обстрелу с применением 5 боеприпасов и атакам 2 беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250318/belgorod-2005608072.html
https://ria.ru/20250319/belgorod-2006035435.html
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белгородская область, украина, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Шебекино, Вячеслав Гладков
В Белгородской области два человека пострадали при атаке ВСУ

Гладков: два мирных жителя Белгородской области пострадали при атаке ВСУ

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик
Медик - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Мужчина и женщина из Шебекинского округа Белгородской области пострадали минувшей ночью в результате атак со стороны Украины, женщина госпитализирована, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 32 населенных пункта в восьми районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 32 снаряда и зафиксированы атаки 82 беспилотников, из них 49 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в 14 частных домовладениях, социальном объекте, двух сельхозпредприятиях, объекте связи, складе предприятия, двух коммерческих объектах и 11 транспортных средствах.
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"В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Большетроицкое, Графовка, Ржевка, хуторам Балки, Марьино, Мухин, Панков и Ржавец выпущено 4 боеприпаса в ходе одного обстрела и совершены атаки 32 беспилотников... Сегодня утром в Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, получивший минно-взрывную травму ночью в посёлке Маслова Пристань в результате атаки беспилотника. После оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение. Также утром в городскую больницу №2 г. Белгорода обратилась женщина с баротравмой, полученной сегодня ночью в хуторе Ржавец вследствие атаки дрона на территории коммерческого объекта. После проведенного обследования она была госпитализирована", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе шесть населенных пунктов подверглись атакам 9 беспилотников. В Валуйском округе также шесть населенных пунктов подверглись атакам 24 дронов. В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Плотвянка выпущено 9 боеприпасов и нанесены удары 4 беспилотниками. Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника. В Ракитянском районе село Илёк-Кошары атаковано одним беспилотником.
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На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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