https://ria.ru/20250320/vsu-2006147888.html

ВСУ в Судже раздавали газеты с фейковыми новостями

ВСУ в Судже раздавали газеты с фейковыми новостями - РИА Новости, 20.03.2025

ВСУ в Судже раздавали газеты с фейковыми новостями

Эвакуированная жительница курской Суджи Олеся Рыльская рассказала РИА Новости, как во время оккупации ВСУ раздавали людям газеты со лживыми пропагандистскими... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T11:31:00+03:00

2025-03-20T11:31:00+03:00

2025-03-20T11:31:00+03:00

в мире

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КУРСК, 20 мар - РИА Новости. Эвакуированная жительница курской Суджи Олеся Рыльская рассказала РИА Новости, как во время оккупации ВСУ раздавали людям газеты со лживыми пропагандистскими текстами. "Раздавали суджанам газеты, мы в подлинность не поверили, после пары строк прочитанного сразу поняла, что пропагандистская газета", - заявила Олеся. На фото газеты, предоставленном РИА Новости, можно увидеть название печатного издания "Свободная курщина", а для статей выбраны выдуманные исторические факты. Об освобождении захваченной ВСУ в августе Суджи Минобороны РФ сообщило 13 марта.

https://ria.ru/20241222/zhurnalisty-1990692616.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)