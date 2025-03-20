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ВСУ в Судже раздавали газеты с фейковыми новостями
ВСУ в Судже раздавали газеты с фейковыми новостями - РИА Новости, 20.03.2025
ВСУ в Судже раздавали газеты с фейковыми новостями
Эвакуированная жительница курской Суджи Олеся Рыльская рассказала РИА Новости, как во время оккупации ВСУ раздавали людям газеты со лживыми пропагандистскими... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T11:31:00+03:00
2025-03-20T11:31:00+03:00
2025-03-20T11:31:00+03:00
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КУРСК, 20 мар - РИА Новости. Эвакуированная жительница курской Суджи Олеся Рыльская рассказала РИА Новости, как во время оккупации ВСУ раздавали людям газеты со лживыми пропагандистскими текстами. "Раздавали суджанам газеты, мы в подлинность не поверили, после пары строк прочитанного сразу поняла, что пропагандистская газета", - заявила Олеся. На фото газеты, предоставленном РИА Новости, можно увидеть название печатного издания "Свободная курщина", а для статей выбраны выдуманные исторические факты. Об освобождении захваченной ВСУ в августе Суджи Минобороны РФ сообщило 13 марта.
https://ria.ru/20241222/zhurnalisty-1990692616.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ в Судже раздавали газеты с фейковыми новостями
Жительница Суджи Рыльская: ВСУ раздавали газеты с фейковыми новостями