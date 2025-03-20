https://ria.ru/20250320/vsu-2006098234.html

ВСУ обманом увозили жителей курских сел, рассказала эвакуированная

ВСУ обманом увозили жителей курских сел, рассказала эвакуированная - РИА Новости, 20.03.2025

ВСУ обманом увозили жителей курских сел, рассказала эвакуированная

Украинские военные обещали жителям Курской области отпустить их из сел в Курск, но вместо этого похищали людей и увозили на Украину, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T03:42:00+03:00

2025-03-20T03:42:00+03:00

2025-03-20T03:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

курск

украина

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f1a7eba0d3ee61aa3381152b54de6f.jpg

КУРСК, 20 мар – РИА Новости. Украинские военные обещали жителям Курской области отпустить их из сел в Курск, но вместо этого похищали людей и увозили на Украину, рассказала РИА Новости эвакуированная из курского села пожилая женщина. По словам жительницы села Бондаревка в Суджанском районе, украинские военные обещали отпустить и дать "зеленый свет" оставшимся мирным людям в селе, но вместо этого похитили их. "Нам они (ВСУ – ред.) как говорили: мы дадим "зеленый свет" до Курска и вас туда отвезем. Но из наших (местных жителей – ред.) никто не согласился. А потом со станции кто-то, я не знаю кто, согласился, и их отвезли на Украину", - рассказала женщина. По ее словам, похищенных курян удерживали на Украине. "Они (ВСУ – ред.) нам говорили: вы в плену, вы живете на нашей земле, вы ходите по минным полям, вы рискуете своей жизнью. Вот это они нам говорили", - добавила женщина. Все ее показания зафиксировали военные следователи СК РФ в рамках расследования уголовных дел о преступлениях ВСУ в Курской области. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.

https://ria.ru/20250319/voennye-2006086537.html

https://ria.ru/20250319/plennyy-2006081615.html

курская область

курск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, курск, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)