https://ria.ru/20250320/vsu-2006098234.html
ВСУ обманом увозили жителей курских сел, рассказала эвакуированная
ВСУ обманом увозили жителей курских сел, рассказала эвакуированная - РИА Новости, 20.03.2025
ВСУ обманом увозили жителей курских сел, рассказала эвакуированная
Украинские военные обещали жителям Курской области отпустить их из сел в Курск, но вместо этого похищали людей и увозили на Украину, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T03:42:00+03:00
2025-03-20T03:42:00+03:00
2025-03-20T03:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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КУРСК, 20 мар – РИА Новости. Украинские военные обещали жителям Курской области отпустить их из сел в Курск, но вместо этого похищали людей и увозили на Украину, рассказала РИА Новости эвакуированная из курского села пожилая женщина. По словам жительницы села Бондаревка в Суджанском районе, украинские военные обещали отпустить и дать "зеленый свет" оставшимся мирным людям в селе, но вместо этого похитили их. "Нам они (ВСУ – ред.) как говорили: мы дадим "зеленый свет" до Курска и вас туда отвезем. Но из наших (местных жителей – ред.) никто не согласился. А потом со станции кто-то, я не знаю кто, согласился, и их отвезли на Украину", - рассказала женщина. По ее словам, похищенных курян удерживали на Украине. "Они (ВСУ – ред.) нам говорили: вы в плену, вы живете на нашей земле, вы ходите по минным полям, вы рискуете своей жизнью. Вот это они нам говорили", - добавила женщина. Все ее показания зафиксировали военные следователи СК РФ в рамках расследования уголовных дел о преступлениях ВСУ в Курской области. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Среди совершивших такие преступления есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
https://ria.ru/20250319/voennye-2006086537.html
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происшествия, курская область, курск, украина, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Курск, Украина, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
ВСУ обманом увозили жителей курских сел, рассказала эвакуированная
Эвакуированная рассказала, как ВСУ увозили жителей курских сел на Украину