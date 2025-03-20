https://ria.ru/20250320/vsu-2006095109.html

ВСУ выдавали жителям Суджи номерные пропуска, сообщила беженка

ВСУ выдавали жителям Суджи номерные пропуска, сообщила беженка - РИА Новости, 20.03.2025

ВСУ выдавали жителям Суджи номерные пропуска, сообщила беженка

"Военная комендатура" в оккупированном ВСУ Суджанском районе Курской области выдавала людям "временные пропуска", без которых нельзя было выходить из дома, в... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T02:29:00+03:00

2025-03-20T02:29:00+03:00

2025-03-20T02:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджанский район

валерий герасимов

владимир путин

евгений марченко

вооруженные силы украины

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КУРСК, 20 мар – РИА Новости. "Военная комендатура" в оккупированном ВСУ Суджанском районе Курской области выдавала людям "временные пропуска", без которых нельзя было выходить из дома, в них содержались личные данные и порядковый номер, рассказала РИА Новости эвакуированная жительница слободы Гончаровка Евгения Марченко. "И днем и ночью ходили проверяли документы ... С этим пропуском можно ходить в город ... и на улицу нельзя выходить без пропуска", - рассказала собеседница агентства. Женщина показала корреспонденту агентства такой "временный пропуск". Текст в нём оформлен на украинском языке с пояснениями на русском в скобках. Указаны ФИО, адрес, порядковый номер жителя, а также дата, до которой "документ" действителен. В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра - Суджи. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.

https://ria.ru/20250319/voennye-2006086537.html

https://ria.ru/20250319/plennyy-2006081615.html

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курская область, россия, суджанский район, валерий герасимов, владимир путин, евгений марченко, вооруженные силы украины