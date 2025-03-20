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ВСУ выдавали жителям Суджи номерные пропуска, сообщила беженка - РИА Новости, 20.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:29 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/vsu-2006095109.html
ВСУ выдавали жителям Суджи номерные пропуска, сообщила беженка
ВСУ выдавали жителям Суджи номерные пропуска, сообщила беженка - РИА Новости, 20.03.2025
ВСУ выдавали жителям Суджи номерные пропуска, сообщила беженка
"Военная комендатура" в оккупированном ВСУ Суджанском районе Курской области выдавала людям "временные пропуска", без которых нельзя было выходить из дома, в... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T02:29:00+03:00
2025-03-20T02:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджанский район
валерий герасимов
владимир путин
евгений марченко
вооруженные силы украины
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КУРСК, 20 мар – РИА Новости. "Военная комендатура" в оккупированном ВСУ Суджанском районе Курской области выдавала людям "временные пропуска", без которых нельзя было выходить из дома, в них содержались личные данные и порядковый номер, рассказала РИА Новости эвакуированная жительница слободы Гончаровка Евгения Марченко. "И днем и ночью ходили проверяли документы ... С этим пропуском можно ходить в город ... и на улицу нельзя выходить без пропуска", - рассказала собеседница агентства. Женщина показала корреспонденту агентства такой "временный пропуск". Текст в нём оформлен на украинском языке с пояснениями на русском в скобках. Указаны ФИО, адрес, порядковый номер жителя, а также дата, до которой "документ" действителен. В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра - Суджи. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
https://ria.ru/20250319/voennye-2006086537.html
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курская область, россия, суджанский район, валерий герасимов, владимир путин, евгений марченко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджанский район, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Евгений Марченко, Вооруженные силы Украины
ВСУ выдавали жителям Суджи номерные пропуска, сообщила беженка

Беженка Марченко: ВСУ выдавали жителям Суджи пропуска с порядковыми номерами

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСК, 20 мар – РИА Новости. "Военная комендатура" в оккупированном ВСУ Суджанском районе Курской области выдавала людям "временные пропуска", без которых нельзя было выходить из дома, в них содержались личные данные и порядковый номер, рассказала РИА Новости эвакуированная жительница слободы Гончаровка Евгения Марченко.
"И днем и ночью ходили проверяли документы ... С этим пропуском можно ходить в город ... и на улицу нельзя выходить без пропуска", - рассказала собеседница агентства.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Военные ВСУ не доверяли друг другу, рассказала жительница Курской области
Вчера, 23:59
Женщина показала корреспонденту агентства такой "временный пропуск". Текст в нём оформлен на украинском языке с пояснениями на русском в скобках. Указаны ФИО, адрес, порядковый номер жителя, а также дата, до которой "документ" действителен.
В конце прошлой недели российские войска перешли в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободили более 1100 километров территории, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. В четверг Минобороны отчиталось об освобождении районного центра - Суджи.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. Потери ВСУ в курском приграничье за время боевых действий превысили 67 тысяч человек, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину, который 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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Вчера, 23:09
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджанский районВалерий ГерасимовВладимир ПутинЕвгений МарченкоВооруженные силы Украины
 
 
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