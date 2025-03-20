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Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны противника
Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны противника - РИА Новости, 20.03.2025
Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны противника
ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Восток", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T12:37:00+03:00
2025-03-20T12:37:00+03:00
2025-03-20T12:42:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Восток", сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Веселое и Воскресенка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Archer шведского производства", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны противника
ВСУ потеряли до 165 военных в зоне ответственности группировки "Восток"