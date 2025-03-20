https://ria.ru/20250320/vostok-2006165168.html

Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны противника

Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны противника - РИА Новости, 20.03.2025

Подразделения "Востока" продолжили продвижение вглубь обороны противника

ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Восток", сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T12:37:00+03:00

2025-03-20T12:37:00+03:00

2025-03-20T12:42:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 165 военных в зоне действий российской группировки войск "Восток", сообщило в четверг министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Веселое и Воскресенка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку Archer шведского производства", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250320/ukraina-2006159698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины