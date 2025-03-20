https://ria.ru/20250320/vojska-2006115659.html
Российские войска выбили ВСУ из запорожского села Жеребянки, сообщил Рогов
Российские войска выбили ВСУ из запорожского села Жеребянки, сообщил Рогов - РИА Новости, 20.03.2025
Российские войска выбили ВСУ из запорожского села Жеребянки, сообщил Рогов
Российские войска выбили ВСУ из запорожского села Жеребянки, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T09:16:00+03:00
2025-03-20T09:16:00+03:00
2025-03-20T09:16:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Российские войска выбили ВСУ из запорожского села Жеребянки, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Враг выбит из Жеребянок. Активные боевые действия развертываются севернее села", - заявил Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250102/vojska-1992333657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Запорожская область, Днепр (город), Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Российские войска выбили ВСУ из запорожского села Жеребянки, сообщил Рогов
Рогов: украинских военных выбили из Жеребянок, бои идут к северу от села