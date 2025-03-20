https://ria.ru/20250320/veterany-2006161795.html

"Ветераны России" потребовали запретить показ турецких сериалов

"Ветераны России" потребовали запретить показ турецких сериалов - РИА Новости, 20.03.2025

"Ветераны России" потребовали запретить показ турецких сериалов

Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратились к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть возможность законодательного... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T12:26:00+03:00

2025-03-20T12:26:00+03:00

2025-03-20T14:09:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратились к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть возможность законодательного запрета показа турецких сериалов в России, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости. "Просим вас рассмотреть возможность законодательного запрета показа турецких сериалов в России, а также усиления контроля за иностранной кинопродукцией, формирующей деструктивные образы и подрывающей традиционные ценности российского общества", — говорится в обращении.Общественники утверждают, что на протяжении последних лет наблюдается устойчивая тенденция культурного влияния иностранных кинопродуктов, которые формируют у российского зрителя "искаженное представление о традиционных семейных ценностях", межличностных отношениях и национальной идентичности. "Турецкие сериалы навязывают нашим гражданам чуждые модели поведения, создают искусственный образ идеального мужчины, который кардинально отличается от реалий российской жизни", — считают "Ветераны России".По их мнению, это приводит к разрушению традиционного института семьи и снижению демографических показателей. "Насмотревшись таких сериалов, многие российские женщины теряют интерес к своим соотечественникам и стремятся искать образ, навязанный экраном, за пределами нашей страны, что уже привело к множеству трагических случаев. В то же время российские сериалы зачастую показывают наших мужчин в уничижительном свете, представляя их в образе алкоголиков и неудачников, тогда как главный герой-иностранец демонстрируется успешным и привлекательным", — заключили общественники. "Ветераны России" также обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой инициировать рассмотрение вопроса по закреплению понятия деструктивной пропаганды в кинопродукции и определить ее критерии, а также ввести ограничения на трансляцию и распространение контента, формирующего чуждые российскому обществу ценности и наносящего вред национальной культуре и демографии.

https://ria.ru/20241008/mishustin-1977041358.html

https://ria.ru/20250117/sovfed-1994107775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, ольга любимова, вячеслав володин, госдума рф, общество