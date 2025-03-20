https://ria.ru/20250320/veterany-2006161795.html
"Ветераны России" потребовали запретить показ турецких сериалов
"Ветераны России" потребовали запретить показ турецких сериалов - РИА Новости, 20.03.2025
"Ветераны России" потребовали запретить показ турецких сериалов
Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратились к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть возможность законодательного... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T12:26:00+03:00
2025-03-20T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратились к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть возможность законодательного запрета показа турецких сериалов в России, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости. "Просим вас рассмотреть возможность законодательного запрета показа турецких сериалов в России, а также усиления контроля за иностранной кинопродукцией, формирующей деструктивные образы и подрывающей традиционные ценности российского общества", — говорится в обращении.Общественники утверждают, что на протяжении последних лет наблюдается устойчивая тенденция культурного влияния иностранных кинопродуктов, которые формируют у российского зрителя "искаженное представление о традиционных семейных ценностях", межличностных отношениях и национальной идентичности. "Турецкие сериалы навязывают нашим гражданам чуждые модели поведения, создают искусственный образ идеального мужчины, который кардинально отличается от реалий российской жизни", — считают "Ветераны России".По их мнению, это приводит к разрушению традиционного института семьи и снижению демографических показателей. "Насмотревшись таких сериалов, многие российские женщины теряют интерес к своим соотечественникам и стремятся искать образ, навязанный экраном, за пределами нашей страны, что уже привело к множеству трагических случаев. В то же время российские сериалы зачастую показывают наших мужчин в уничижительном свете, представляя их в образе алкоголиков и неудачников, тогда как главный герой-иностранец демонстрируется успешным и привлекательным", — заключили общественники. "Ветераны России" также обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой инициировать рассмотрение вопроса по закреплению понятия деструктивной пропаганды в кинопродукции и определить ее критерии, а также ввести ограничения на трансляцию и распространение контента, формирующего чуждые российскому обществу ценности и наносящего вред национальной культуре и демографии.
https://ria.ru/20241008/mishustin-1977041358.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, ольга любимова, вячеслав володин, госдума рф, общество
Россия, Ольга Любимова, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
"Ветераны России" потребовали запретить показ турецких сериалов
"Ветераны России" призвали запретить турецкие сериалы, подрывающие ценности
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратились к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть возможность законодательного запрета показа турецких сериалов в России, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Просим вас рассмотреть возможность законодательного запрета показа турецких сериалов в России, а также усиления контроля за иностранной кинопродукцией, формирующей деструктивные образы и подрывающей традиционные ценности российского общества", — говорится в обращении.
Общественники утверждают, что на протяжении последних лет наблюдается устойчивая тенденция культурного влияния иностранных кинопродуктов, которые формируют у российского зрителя "искаженное представление о традиционных семейных ценностях", межличностных отношениях и национальной идентичности.
«
"Турецкие сериалы навязывают нашим гражданам чуждые модели поведения, создают искусственный образ идеального мужчины, который кардинально отличается от реалий российской жизни", — считают "Ветераны России".
По их мнению, это приводит к разрушению традиционного института семьи и снижению демографических показателей.
"Насмотревшись таких сериалов, многие российские женщины теряют интерес к своим соотечественникам и стремятся искать образ, навязанный экраном, за пределами нашей страны, что уже привело к множеству трагических случаев. В то же время российские сериалы зачастую показывают наших мужчин в уничижительном свете, представляя их в образе алкоголиков и неудачников, тогда как главный герой-иностранец демонстрируется успешным и привлекательным", — заключили общественники.
"Ветераны России" также обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину
с просьбой инициировать рассмотрение вопроса по закреплению понятия деструктивной пропаганды в кинопродукции и определить ее критерии, а также ввести ограничения на трансляцию и распространение контента, формирующего чуждые российскому обществу ценности и наносящего вред национальной культуре и демографии.