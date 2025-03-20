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"Ветераны России" потребовали запретить показ турецких сериалов - РИА Новости, 20.03.2025
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12:26 20.03.2025 (обновлено: 14:09 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/veterany-2006161795.html
"Ветераны России" потребовали запретить показ турецких сериалов
"Ветераны России" потребовали запретить показ турецких сериалов - РИА Новости, 20.03.2025
"Ветераны России" потребовали запретить показ турецких сериалов
Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратились к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть возможность законодательного... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T12:26:00+03:00
2025-03-20T14:09:00+03:00
россия
ольга любимова
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общество
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратились к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть возможность законодательного запрета показа турецких сериалов в России, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости. &quot;Просим вас рассмотреть возможность законодательного запрета показа турецких сериалов в России, а также усиления контроля за иностранной кинопродукцией, формирующей деструктивные образы и подрывающей традиционные ценности российского общества&quot;, — говорится в обращении.Общественники утверждают, что на протяжении последних лет наблюдается устойчивая тенденция культурного влияния иностранных кинопродуктов, которые формируют у российского зрителя "искаженное представление о традиционных семейных ценностях", межличностных отношениях и национальной идентичности. &quot;Турецкие сериалы навязывают нашим гражданам чуждые модели поведения, создают искусственный образ идеального мужчины, который кардинально отличается от реалий российской жизни&quot;, — считают &quot;Ветераны России&quot;.По их мнению, это приводит к разрушению традиционного института семьи и снижению демографических показателей. "Насмотревшись таких сериалов, многие российские женщины теряют интерес к своим соотечественникам и стремятся искать образ, навязанный экраном, за пределами нашей страны, что уже привело к множеству трагических случаев. В то же время российские сериалы зачастую показывают наших мужчин в уничижительном свете, представляя их в образе алкоголиков и неудачников, тогда как главный герой-иностранец демонстрируется успешным и привлекательным", — заключили общественники. "Ветераны России" также обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой инициировать рассмотрение вопроса по закреплению понятия деструктивной пропаганды в кинопродукции и определить ее критерии, а также ввести ограничения на трансляцию и распространение контента, формирующего чуждые российскому обществу ценности и наносящего вред национальной культуре и демографии.
https://ria.ru/20241008/mishustin-1977041358.html
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россия, ольга любимова, вячеслав володин, госдума рф, общество
Россия, Ольга Любимова, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Общество
"Ветераны России" потребовали запретить показ турецких сериалов

"Ветераны России" призвали запретить турецкие сериалы, подрывающие ценности

© Предоставлено пресс-службой more.tvКадр из сериала "Великолепный век"
Кадр из сериала Великолепный век - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Предоставлено пресс-службой more.tv
Кадр из сериала "Великолепный век"
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" обратились к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой рассмотреть возможность законодательного запрета показа турецких сериалов в России, следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости.
«

"Просим вас рассмотреть возможность законодательного запрета показа турецких сериалов в России, а также усиления контроля за иностранной кинопродукцией, формирующей деструктивные образы и подрывающей традиционные ценности российского общества", — говорится в обращении.

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Общественники утверждают, что на протяжении последних лет наблюдается устойчивая тенденция культурного влияния иностранных кинопродуктов, которые формируют у российского зрителя "искаженное представление о традиционных семейных ценностях", межличностных отношениях и национальной идентичности.
«

"Турецкие сериалы навязывают нашим гражданам чуждые модели поведения, создают искусственный образ идеального мужчины, который кардинально отличается от реалий российской жизни", — считают "Ветераны России".

По их мнению, это приводит к разрушению традиционного института семьи и снижению демографических показателей.
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"Насмотревшись таких сериалов, многие российские женщины теряют интерес к своим соотечественникам и стремятся искать образ, навязанный экраном, за пределами нашей страны, что уже привело к множеству трагических случаев. В то же время российские сериалы зачастую показывают наших мужчин в уничижительном свете, представляя их в образе алкоголиков и неудачников, тогда как главный герой-иностранец демонстрируется успешным и привлекательным", — заключили общественники.
"Ветераны России" также обратились к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой инициировать рассмотрение вопроса по закреплению понятия деструктивной пропаганды в кинопродукции и определить ее критерии, а также ввести ограничения на трансляцию и распространение контента, формирующего чуждые российскому обществу ценности и наносящего вред национальной культуре и демографии.
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