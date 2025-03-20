Мельниченко: депутат, раскритиковавший ветерана, должен принести извинения
Мельниченко: депутат Туктаров должен извиниться перед ветераном и сдать мандат
Олег Мельниченко. Архивное фото
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САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Депутат Пензенской городской думы Жиганша Туктаров, высказавший критику при обсуждении вопроса о присвоении звания почетного гражданина города участнику Великой Отечественной войны, должен извиниться перед фронтовиком и сдать депутатский мандат, считает губернатор Олег Мельниченко.
Ранее издание "Пензаинформ" опубликовало аудиозапись с заседания комиссии городской думы по местному самоуправлению 17 марта, в ходе которого Туктаров при обсуждении вопроса о присвоении звания почетного гражданина города ветерану Виктору Городнову попросил уточнить, какие именно у кандидата есть заслуги. Депутат отметил, что у претендента есть только одна медаль "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", заявив, что "это самая распространенная награда в СССР, которая выдавалась практически всем". Туктаров раскритиковал присвоение почетного звания ветерану "только за то, что он дожил до этой славной даты", полагая, что он даже "ни одного выстрела не сделал в сторону врага, потому что до фронта не дошёл".
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"Поразительно, что депутат Туктаров позволил себе публично обесценить заслуги солдата Победы перед Родиной. По его мнению, служба Виктора Семеновича была недостаточно героической. Как губернатор региона и как внук прошедшего Великую Отечественную войну офицера считаю такие высказывания отвратительными, бестактными и недопустимыми для народного избранника. Уверен, что в данной ситуации самым правильным для Туктарова будет хорошо подумать - и принести извинения Виктору Семеновичу, его родным и близким, всем ветеранам Великой Отечественной войны, а затем сложить с себя депутатские полномочия", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
"Конечно, это выступление депутата Туктарова... Человек фактически выступил против подвига наших ветеранов Великой Отечественной войны... Это выше человеческого понимания. Я хочу сказать только одно: за подобные действия человек должен нести ответственность", - сказал глава региона.
Ранее спикер городской думы Денис Соболев заявил, что Туктаров допустил бестактные и циничные заявления и должен принять единственно возможное решение о сложении депутатских полномочий. Руководитель регионального отделения Партии пенсионеров Геннадий Белорыбкин, комментируя высказывания депутата, выразил сожаление, что парламентарий прошел в думу под знаменами партии.