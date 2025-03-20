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Мельниченко: депутат, раскритиковавший ветерана, должен принести извинения - РИА Новости, 20.03.2025
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17:30 20.03.2025 (обновлено: 17:48 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/veteran-2006255406.html
Мельниченко: депутат, раскритиковавший ветерана, должен принести извинения
Мельниченко: депутат, раскритиковавший ветерана, должен принести извинения - РИА Новости, 20.03.2025
Мельниченко: депутат, раскритиковавший ветерана, должен принести извинения
Депутат Пензенской городской думы Жиганша Туктаров, высказавший критику при обсуждении вопроса о присвоении звания почетного гражданина города участнику Великой РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T17:30:00+03:00
2025-03-20T17:48:00+03:00
пенза
олег мельниченко
пензенская городская дума
общество
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САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Депутат Пензенской городской думы Жиганша Туктаров, высказавший критику при обсуждении вопроса о присвоении звания почетного гражданина города участнику Великой Отечественной войны, должен извиниться перед фронтовиком и сдать депутатский мандат, считает губернатор Олег Мельниченко. Ранее издание "Пензаинформ" опубликовало аудиозапись с заседания комиссии городской думы по местному самоуправлению 17 марта, в ходе которого Туктаров при обсуждении вопроса о присвоении звания почетного гражданина города ветерану Виктору Городнову попросил уточнить, какие именно у кандидата есть заслуги. Депутат отметил, что у претендента есть только одна медаль "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", заявив, что "это самая распространенная награда в СССР, которая выдавалась практически всем". Туктаров раскритиковал присвоение почетного звания ветерану "только за то, что он дожил до этой славной даты", полагая, что он даже "ни одного выстрела не сделал в сторону врага, потому что до фронта не дошёл". "Поразительно, что депутат Туктаров позволил себе публично обесценить заслуги солдата Победы перед Родиной. По его мнению, служба Виктора Семеновича была недостаточно героической. Как губернатор региона и как внук прошедшего Великую Отечественную войну офицера считаю такие высказывания отвратительными, бестактными и недопустимыми для народного избранника. Уверен, что в данной ситуации самым правильным для Туктарова будет хорошо подумать - и принести извинения Виктору Семеновичу, его родным и близким, всем ветеранам Великой Отечественной войны, а затем сложить с себя депутатские полномочия", - написал Мельниченко в Telegram-канале. На видео в Telegram-канале губернатор отметил, что всего в регионе в живых остались 56 фронтовиков, из них 26 - в Пензе, а присвоение им звания почетного гражданина проводится в соответствии с поручением президента РФ. "Конечно, это выступление депутата Туктарова... Человек фактически выступил против подвига наших ветеранов Великой Отечественной войны... Это выше человеческого понимания. Я хочу сказать только одно: за подобные действия человек должен нести ответственность", - сказал глава региона. Ранее спикер городской думы Денис Соболев заявил, что Туктаров допустил бестактные и циничные заявления и должен принять единственно возможное решение о сложении депутатских полномочий. Руководитель регионального отделения Партии пенсионеров Геннадий Белорыбкин, комментируя высказывания депутата, выразил сожаление, что парламентарий прошел в думу под знаменами партии.
https://ria.ru/20250227/penza-2001933603.html
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пенза, олег мельниченко, пензенская городская дума, общество
Пенза, Олег Мельниченко, Пензенская городская дума, Общество
Мельниченко: депутат, раскритиковавший ветерана, должен принести извинения

Мельниченко: депутат Туктаров должен извиниться перед ветераном и сдать мандат

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкОлег Мельниченко
Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Олег Мельниченко. Архивное фото
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САРАТОВ, 20 мар - РИА Новости. Депутат Пензенской городской думы Жиганша Туктаров, высказавший критику при обсуждении вопроса о присвоении звания почетного гражданина города участнику Великой Отечественной войны, должен извиниться перед фронтовиком и сдать депутатский мандат, считает губернатор Олег Мельниченко.
Ранее издание "Пензаинформ" опубликовало аудиозапись с заседания комиссии городской думы по местному самоуправлению 17 марта, в ходе которого Туктаров при обсуждении вопроса о присвоении звания почетного гражданина города ветерану Виктору Городнову попросил уточнить, какие именно у кандидата есть заслуги. Депутат отметил, что у претендента есть только одна медаль "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", заявив, что "это самая распространенная награда в СССР, которая выдавалась практически всем". Туктаров раскритиковал присвоение почетного звания ветерану "только за то, что он дожил до этой славной даты", полагая, что он даже "ни одного выстрела не сделал в сторону врага, потому что до фронта не дошёл".
Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
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"Поразительно, что депутат Туктаров позволил себе публично обесценить заслуги солдата Победы перед Родиной. По его мнению, служба Виктора Семеновича была недостаточно героической. Как губернатор региона и как внук прошедшего Великую Отечественную войну офицера считаю такие высказывания отвратительными, бестактными и недопустимыми для народного избранника. Уверен, что в данной ситуации самым правильным для Туктарова будет хорошо подумать - и принести извинения Виктору Семеновичу, его родным и близким, всем ветеранам Великой Отечественной войны, а затем сложить с себя депутатские полномочия", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
На видео в Telegram-канале губернатор отметил, что всего в регионе в живых остались 56 фронтовиков, из них 26 - в Пензе, а присвоение им звания почетного гражданина проводится в соответствии с поручением президента РФ.
"Конечно, это выступление депутата Туктарова... Человек фактически выступил против подвига наших ветеранов Великой Отечественной войны... Это выше человеческого понимания. Я хочу сказать только одно: за подобные действия человек должен нести ответственность", - сказал глава региона.
Ранее спикер городской думы Денис Соболев заявил, что Туктаров допустил бестактные и циничные заявления и должен принять единственно возможное решение о сложении депутатских полномочий. Руководитель регионального отделения Партии пенсионеров Геннадий Белорыбкин, комментируя высказывания депутата, выразил сожаление, что парламентарий прошел в думу под знаменами партии.
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