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Венгрия против общего кредита ЕС для перевооружения Европы, заявил Орбан
Венгрия против общего кредита ЕС для перевооружения Европы, заявил Орбан - РИА Новости, 20.03.2025
Венгрия против общего кредита ЕС для перевооружения Европы, заявил Орбан
Венгрия против общего кредита ЕС для перевооружения Европы и выступает за общий фонд, куда каждая страна внесет деньги из бюджета, в частности, венгерский... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T01:12:00+03:00
2025-03-20T01:12:00+03:00
2025-03-20T03:08:00+03:00
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БУДАПЕШТ, 20 мар - РИА Новости. Венгрия против общего кредита ЕС для перевооружения Европы и выступает за общий фонд, куда каждая страна внесет деньги из бюджета, в частности, венгерский бюджет к этому готов, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Вопрос в том, откуда возьмутся деньги (на перевооружение Европы - ред.). Наше предложение заключается в том, чтобы каждый вложил необходимые деньги из своей казны. Мы не должны доставать необходимые ресурсы за счет совместных кредитов Евросоюза. Мы не хотим ни с кем ввязываться в совместный долг... Если кто-то хочет помочь, то пусть вложит деньги в общий фонд европейской безопасности", - приводит агентство MTI слова Орбана перед встречей с лидерами партий из фракции "Патриоты за Европу". Он также уточнил, что саму идею перевооружения Европы Венгрия поддерживает и готова внести деньги в общий фонд, поскольку "венгерский бюджет на это способен".
https://ria.ru/20250219/orban-2000279648.html
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венгрия, европа, виктор орбан, евросоюз
Венгрия, Европа, Виктор Орбан, Евросоюз
Венгрия против общего кредита ЕС для перевооружения Европы, заявил Орбан
Орбан: Венгрия против общего кредита ЕС для перевооружения Европы