Рейтинг@Mail.ru
Венгрия против общего кредита ЕС для перевооружения Европы, заявил Орбан - РИА Новости, 20.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:12 20.03.2025 (обновлено: 03:08 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/vengriya-2006089538.html
Венгрия против общего кредита ЕС для перевооружения Европы, заявил Орбан
Венгрия против общего кредита ЕС для перевооружения Европы, заявил Орбан - РИА Новости, 20.03.2025
Венгрия против общего кредита ЕС для перевооружения Европы, заявил Орбан
Венгрия против общего кредита ЕС для перевооружения Европы и выступает за общий фонд, куда каждая страна внесет деньги из бюджета, в частности, венгерский... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T01:12:00+03:00
2025-03-20T03:08:00+03:00
венгрия
европа
виктор орбан
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155363/37/1553633799_0:195:2741:1737_1920x0_80_0_0_27187e9523be77ab67305f3f46e1470e.jpg
БУДАПЕШТ, 20 мар - РИА Новости. Венгрия против общего кредита ЕС для перевооружения Европы и выступает за общий фонд, куда каждая страна внесет деньги из бюджета, в частности, венгерский бюджет к этому готов, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Вопрос в том, откуда возьмутся деньги (на перевооружение Европы - ред.). Наше предложение заключается в том, чтобы каждый вложил необходимые деньги из своей казны. Мы не должны доставать необходимые ресурсы за счет совместных кредитов Евросоюза. Мы не хотим ни с кем ввязываться в совместный долг... Если кто-то хочет помочь, то пусть вложит деньги в общий фонд европейской безопасности", - приводит агентство MTI слова Орбана перед встречей с лидерами партий из фракции "Патриоты за Европу". Он также уточнил, что саму идею перевооружения Европы Венгрия поддерживает и готова внести деньги в общий фонд, поскольку "венгерский бюджет на это способен".
https://ria.ru/20250219/orban-2000279648.html
венгрия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155363/37/1553633799_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9236fc530c592e7bb9175d71341c2b95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, европа, виктор орбан, евросоюз
Венгрия, Европа, Виктор Орбан, Евросоюз
Венгрия против общего кредита ЕС для перевооружения Европы, заявил Орбан

Орбан: Венгрия против общего кредита ЕС для перевооружения Европы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 20 мар - РИА Новости. Венгрия против общего кредита ЕС для перевооружения Европы и выступает за общий фонд, куда каждая страна внесет деньги из бюджета, в частности, венгерский бюджет к этому готов, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Вопрос в том, откуда возьмутся деньги (на перевооружение Европы - ред.). Наше предложение заключается в том, чтобы каждый вложил необходимые деньги из своей казны. Мы не должны доставать необходимые ресурсы за счет совместных кредитов Евросоюза. Мы не хотим ни с кем ввязываться в совместный долг... Если кто-то хочет помочь, то пусть вложит деньги в общий фонд европейской безопасности", - приводит агентство MTI слова Орбана перед встречей с лидерами партий из фракции "Патриоты за Европу".
Он также уточнил, что саму идею перевооружения Европы Венгрия поддерживает и готова внести деньги в общий фонд, поскольку "венгерский бюджет на это способен".
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Орбан раскрыл, что предпримет ЕС после отказа США помогать Украине
19 февраля, 13:36
 
ВенгрияЕвропаВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала