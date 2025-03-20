https://ria.ru/20250320/vengrija-2006130233.html

Сомнения Венгрии по антироссийским санкциям усилились, пишет FT

Сомнения Венгрии по антироссийским санкциям усилились, пишет FT - РИА Новости, 20.03.2025

Сомнения Венгрии по антироссийским санкциям усилились, пишет FT

Сомнения Венгрии по поводу санкций ЕС против РФ усилились, так как в Будапеште их считают возможной угрозой урегулированию на Украине, сообщает газета Financial РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T10:30:00+03:00

2025-03-20T10:30:00+03:00

2025-03-20T10:30:00+03:00

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евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сомнения Венгрии по поводу санкций ЕС против РФ усилились, так как в Будапеште их считают возможной угрозой урегулированию на Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на венгерского министра по делам ЕС Яноша Боку. "Он также сказал, что "сомнения" Венгрии в отношении санкций против России "усилились", они, по его мнению, угрожают подорвать мирный процесс", - говорится в сообщении издания. Бока заявил газете, что Будапешт не хочет, чтобы решения по поводу санкционного режима стали препятствием прекращению огня и мирным переговорам в рамках конфликта на Украине. "Нам следует говорить о той степени, в которой санкции помогают или мешают этому конкретному мирному процессу", - добавил он. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250320/ukraina-2006122779.html

https://ria.ru/20250320/orban-2006090135.html

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в мире, россия, венгрия, будапешт, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии