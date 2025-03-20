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Сомнения Венгрии по антироссийским санкциям усилились, пишет FT - РИА Новости, 20.03.2025
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10:30 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/vengrija-2006130233.html
Сомнения Венгрии по антироссийским санкциям усилились, пишет FT
Сомнения Венгрии по антироссийским санкциям усилились, пишет FT - РИА Новости, 20.03.2025
Сомнения Венгрии по антироссийским санкциям усилились, пишет FT
Сомнения Венгрии по поводу санкций ЕС против РФ усилились, так как в Будапеште их считают возможной угрозой урегулированию на Украине, сообщает газета Financial РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T10:30:00+03:00
2025-03-20T10:30:00+03:00
в мире
россия
венгрия
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владимир путин
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сомнения Венгрии по поводу санкций ЕС против РФ усилились, так как в Будапеште их считают возможной угрозой урегулированию на Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на венгерского министра по делам ЕС Яноша Боку. "Он также сказал, что "сомнения" Венгрии в отношении санкций против России "усилились", они, по его мнению, угрожают подорвать мирный процесс", - говорится в сообщении издания. Бока заявил газете, что Будапешт не хочет, чтобы решения по поводу санкционного режима стали препятствием прекращению огня и мирным переговорам в рамках конфликта на Украине. "Нам следует говорить о той степени, в которой санкции помогают или мешают этому конкретному мирному процессу", - добавил он. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250320/ukraina-2006122779.html
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в мире, россия, венгрия, будапешт, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Венгрия, Будапешт, Владимир Путин, Евросоюз, Санкции в отношении России
Сомнения Венгрии по антироссийским санкциям усилились, пишет FT

FT: Венгрия считает санкции ЕС против России угрозой урегулированию на Украине

© AP Photo / Denes ErdosФлаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Denes Erdos
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Сомнения Венгрии по поводу санкций ЕС против РФ усилились, так как в Будапеште их считают возможной угрозой урегулированию на Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на венгерского министра по делам ЕС Яноша Боку.
"Он также сказал, что "сомнения" Венгрии в отношении санкций против России "усилились", они, по его мнению, угрожают подорвать мирный процесс", - говорится в сообщении издания.
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Бока заявил газете, что Будапешт не хочет, чтобы решения по поводу санкционного режима стали препятствием прекращению огня и мирным переговорам в рамках конфликта на Украине.
"Нам следует говорить о той степени, в которой санкции помогают или мешают этому конкретному мирному процессу", - добавил он.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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