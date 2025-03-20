Венесуэла приняла из Мексики группу своих мигрантов
Венесуэла вернула более 300 репатриированных из Мексики граждан
Вид на город Каракас. Архивное фото
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МЕХИКО, 20 мар - РИА Новости. Венесуэльские власти сообщили о возвращении на родину более 300 своих граждан, репатриированных из Мексики в рамках программы "План возвращения на родину", которая направлена на поддержку венесуэльцев, оказавшихся в сложных условиях за рубежом.
"По прямому соглашению с мексиканским правительством нам удалось привезти сюда эту значительную группу венесуэльцев, насчитывающую 311 человек. Женщины, семьи, мужчины, много детей, дети родины вернулись на родину. Прекрасный жест со стороны мексиканского правительства, и мы благодарим их за внимание к венесуэльцам. Их нахождение дома гарантирует спокойствие и мир для этих семей", - заявил встречающий репатриантов в аэропорту Каракаса министр внутренних дел Диосдадо Кабельо, трансляцию показал телеканал VTV.
С момента прихода к власти в США президента Дональда Трампа это четвертая группа венесуэльских мигрантов, организованно доставленных в страну. Первая группа граждан Венесуэлы была депортирована напрямую из США 10 февраля, вторая группа из 177 человек первоначально была доставлена на военную базу США на Кубе "Гуантанамо", после чего была передана властям Венесуэлы. Третья группа была сформирована из мигрантов, находящихся на территории Мексики, в нее вошли 242 человека.
Программа "План возвращения на родину" была инициирована президентом Николасом Мадуро в 2018 году и с тех пор помогла тысячам венесуэльцев вернуться домой из разных стран. Она предоставляет бесплатный транспорт и поддержку для тех, кто желает вернуться в Венесуэлу.
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