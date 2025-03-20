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СМИ: глава Chevron добивается от Трампа продления сроков ухода из Венесуэлы - РИА Новости, 20.03.2025
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03:49 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/venesuela-2006098438.html
СМИ: глава Chevron добивается от Трампа продления сроков ухода из Венесуэлы
СМИ: глава Chevron добивается от Трампа продления сроков ухода из Венесуэлы - РИА Новости, 20.03.2025
СМИ: глава Chevron добивается от Трампа продления сроков ухода из Венесуэлы
Глава нефтяной корпорации Chevron Майк Вирт добивается от администрации президента США Дональда Трампа продления сроков для сворачивания деятельности... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T03:49:00+03:00
2025-03-20T03:49:00+03:00
венесуэла
сша
дональд трамп
марко рубио
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chevron
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Глава нефтяной корпорации Chevron Майк Вирт добивается от администрации президента США Дональда Трампа продления сроков для сворачивания деятельности американских энергетических компаний в Венесуэле, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Исполнительный директор Chevron Майк Вирт возглавляет лоббистскую кампанию в Вашингтоне, проводимую в последнюю минуту, чтобы убедить администрацию Трампа дать больше времени для сворачивания операций в Венесуэле", - пишет издание. Как сообщили собеседники газеты на условиях анонимности, на этой неделе Вирт уже провел серию частных обсуждений с членами правительства Трампа, включая госсекретаря Марко Рубио и министра финансов Скотта Бессента. Кроме того в среду Вирт встретился с Трампом в Белом доме в рамках собрания руководителей энергетических компаний. "В ходе бесед с членами кабинета министров и их командами Вирт выступал за продление срока (действия лицензии - ред.) как минимум на 60 дней после апреля, чтобы получить больше времени для сворачивания операций в Венесуэле", - говорится в публикации. При этом отмечается, что усилия Вирта натолкнулись на скептицизм команды действующего американского президента, которая долгое время выступает с критикой президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Ранее министерство финансов США разрешило вести операции американской нефтяной корпорации Chevron в Венесуэле с местной государственной компанией PdVSA и ее дочерними предприятиями до 3 апреля 2025 года. Трамп объяснял это решение тем, что Венесуэла не выполнила условия соглашения с США по добыче нефти. В январе Financial Times со ссылкой на Вирта сообщала, что Chevron добивается продления лицензии на деятельность компании в Венесуэле, объясняя это тем, что в случае ухода государственные нефтяные компании из государств-конкурентов смогут расширить свою деятельность в стране.
https://ria.ru/20250227/venesuela-2001836857.html
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венесуэла, сша, дональд трамп, марко рубио, скотт бессент, chevron , pdvsa
Венесуэла, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Скотт Бессент, Chevron , PDVSA
СМИ: глава Chevron добивается от Трампа продления сроков ухода из Венесуэлы

WSJ: глава Chevron добивается от Трампа продления сроков ухода из Венесуэлы

© AP Photo / Jose Luis MaganaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Глава нефтяной корпорации Chevron Майк Вирт добивается от администрации президента США Дональда Трампа продления сроков для сворачивания деятельности американских энергетических компаний в Венесуэле, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Исполнительный директор Chevron Майк Вирт возглавляет лоббистскую кампанию в Вашингтоне, проводимую в последнюю минуту, чтобы убедить администрацию Трампа дать больше времени для сворачивания операций в Венесуэле", - пишет издание.
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Как сообщили собеседники газеты на условиях анонимности, на этой неделе Вирт уже провел серию частных обсуждений с членами правительства Трампа, включая госсекретаря Марко Рубио и министра финансов Скотта Бессента. Кроме того в среду Вирт встретился с Трампом в Белом доме в рамках собрания руководителей энергетических компаний.
"В ходе бесед с членами кабинета министров и их командами Вирт выступал за продление срока (действия лицензии - ред.) как минимум на 60 дней после апреля, чтобы получить больше времени для сворачивания операций в Венесуэле", - говорится в публикации.
При этом отмечается, что усилия Вирта натолкнулись на скептицизм команды действующего американского президента, которая долгое время выступает с критикой президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Ранее министерство финансов США разрешило вести операции американской нефтяной корпорации Chevron в Венесуэле с местной государственной компанией PdVSA и ее дочерними предприятиями до 3 апреля 2025 года. Трамп объяснял это решение тем, что Венесуэла не выполнила условия соглашения с США по добыче нефти.
В январе Financial Times со ссылкой на Вирта сообщала, что Chevron добивается продления лицензии на деятельность компании в Венесуэле, объясняя это тем, что в случае ухода государственные нефтяные компании из государств-конкурентов смогут расширить свою деятельность в стране.
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ВенесуэлаСШАДональд ТрампМарко РубиоСкотт БессентChevronPDVSA
 
 
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