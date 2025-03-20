СМИ: глава Chevron добивается от Трампа продления сроков ухода из Венесуэлы
WSJ: глава Chevron добивается от Трампа продления сроков ухода из Венесуэлы
© AP Photo / Jose Luis MaganaДональд Трамп
© AP Photo / Jose Luis Magana
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Глава нефтяной корпорации Chevron Майк Вирт добивается от администрации президента США Дональда Трампа продления сроков для сворачивания деятельности американских энергетических компаний в Венесуэле, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Как сообщили собеседники газеты на условиях анонимности, на этой неделе Вирт уже провел серию частных обсуждений с членами правительства Трампа, включая госсекретаря Марко Рубио и министра финансов Скотта Бессента. Кроме того в среду Вирт встретился с Трампом в Белом доме в рамках собрания руководителей энергетических компаний.
"В ходе бесед с членами кабинета министров и их командами Вирт выступал за продление срока (действия лицензии - ред.) как минимум на 60 дней после апреля, чтобы получить больше времени для сворачивания операций в Венесуэле", - говорится в публикации.
При этом отмечается, что усилия Вирта натолкнулись на скептицизм команды действующего американского президента, которая долгое время выступает с критикой президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Ранее министерство финансов США разрешило вести операции американской нефтяной корпорации Chevron в Венесуэле с местной государственной компанией PdVSA и ее дочерними предприятиями до 3 апреля 2025 года. Трамп объяснял это решение тем, что Венесуэла не выполнила условия соглашения с США по добыче нефти.
В январе Financial Times со ссылкой на Вирта сообщала, что Chevron добивается продления лицензии на деятельность компании в Венесуэле, объясняя это тем, что в случае ухода государственные нефтяные компании из государств-конкурентов смогут расширить свою деятельность в стране.
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