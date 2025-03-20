https://ria.ru/20250320/valyuta-2006101456.html

В МВД рассказали об опасности услуги "обмена валюты" на дому

В МВД рассказали об опасности услуги "обмена валюты" на дому - РИА Новости, 20.03.2025

В МВД рассказали об опасности услуги "обмена валюты" на дому

Услуги "обмена валюты" на дому могут предлагать только мошенники, подобные финансовые операции незаконны, предупреждает МВД РФ. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T05:17:00+03:00

2025-03-20T05:17:00+03:00

2025-03-20T05:17:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152910/51/1529105136_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2695d7503534fdd5fa2b63ae6879ff2.jpg

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Услуги "обмена валюты" на дому могут предлагать только мошенники, подобные финансовые операции незаконны, предупреждает МВД РФ. В материалах ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости, говорится, что мошенники, притворяясь сотрудниками банка, обходят столичные многоквартирные дома, чтобы якобы помочь пенсионерам обменять валюту, не выходя из дома. На самом деле, мошенники хотят отвлечь внимание пожилых граждан, чтобы похитить средства.

https://ria.ru/20250317/moshennichestvo-2005402134.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии)