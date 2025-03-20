https://ria.ru/20250320/valyuta-2006101456.html
В МВД рассказали об опасности услуги "обмена валюты" на дому
В МВД рассказали об опасности услуги "обмена валюты" на дому - РИА Новости, 20.03.2025
В МВД рассказали об опасности услуги "обмена валюты" на дому
Услуги "обмена валюты" на дому могут предлагать только мошенники, подобные финансовые операции незаконны, предупреждает МВД РФ. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T05:17:00+03:00
2025-03-20T05:17:00+03:00
2025-03-20T05:17:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Услуги "обмена валюты" на дому могут предлагать только мошенники, подобные финансовые операции незаконны, предупреждает МВД РФ. В материалах ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости, говорится, что мошенники, притворяясь сотрудниками банка, обходят столичные многоквартирные дома, чтобы якобы помочь пенсионерам обменять валюту, не выходя из дома. На самом деле, мошенники хотят отвлечь внимание пожилых граждан, чтобы похитить средства.
https://ria.ru/20250317/moshennichestvo-2005402134.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД рассказали об опасности услуги "обмена валюты" на дому
МВД: услуги обмена валюты на дому предлагают только мошенники, они незаконны
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Услуги "обмена валюты" на дому могут предлагать только мошенники, подобные финансовые операции незаконны, предупреждает МВД РФ.
В материалах ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости, говорится, что мошенники, притворяясь сотрудниками банка, обходят столичные многоквартирные дома, чтобы якобы помочь пенсионерам обменять валюту, не выходя из дома.
На самом деле, мошенники хотят отвлечь внимание пожилых граждан, чтобы похитить средства.