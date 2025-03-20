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В МВД рассказали об опасности услуги "обмена валюты" на дому - РИА Новости, 20.03.2025
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05:17 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/valyuta-2006101456.html
В МВД рассказали об опасности услуги "обмена валюты" на дому
В МВД рассказали об опасности услуги "обмена валюты" на дому - РИА Новости, 20.03.2025
В МВД рассказали об опасности услуги "обмена валюты" на дому
Услуги "обмена валюты" на дому могут предлагать только мошенники, подобные финансовые операции незаконны, предупреждает МВД РФ. РИА Новости, 20.03.2025
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Услуги "обмена валюты" на дому могут предлагать только мошенники, подобные финансовые операции незаконны, предупреждает МВД РФ. В материалах ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости, говорится, что мошенники, притворяясь сотрудниками банка, обходят столичные многоквартирные дома, чтобы якобы помочь пенсионерам обменять валюту, не выходя из дома. На самом деле, мошенники хотят отвлечь внимание пожилых граждан, чтобы похитить средства.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД рассказали об опасности услуги "обмена валюты" на дому

МВД: услуги обмена валюты на дому предлагают только мошенники, они незаконны

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоссийские рубли и американские доллары
Российские рубли и американские доллары - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Российские рубли и американские доллары. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Услуги "обмена валюты" на дому могут предлагать только мошенники, подобные финансовые операции незаконны, предупреждает МВД РФ.
В материалах ведомства, с которыми ознакомилось РИА Новости, говорится, что мошенники, притворяясь сотрудниками банка, обходят столичные многоквартирные дома, чтобы якобы помочь пенсионерам обменять валюту, не выходя из дома.
На самом деле, мошенники хотят отвлечь внимание пожилых граждан, чтобы похитить средства.
Счета на оплату ЖКХ - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
МВД предупредило о мошеннической схеме "пересчета квартплаты"
17 марта, 03:00
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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