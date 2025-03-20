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Швейцария исключила сестру Усманова из санкционных списков - РИА Новости, 20.03.2025
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14:44 20.03.2025 (обновлено: 14:59 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/usmanov-2006210361.html
Швейцария исключила сестру Усманова из санкционных списков
Швейцария исключила сестру Усманова из санкционных списков - РИА Новости, 20.03.2025
Швейцария исключила сестру Усманова из санкционных списков
Швейцария вслед за ЕС исключила сестру российского бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову из санкционных списков, сообщается в документе отвечающего за РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T14:44:00+03:00
2025-03-20T14:59:00+03:00
россия
украина
европа
алишер усманов
владимир путин
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Швейцария вслед за ЕС исключила сестру российского бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову из санкционных списков, сообщается в документе отвечающего за санкции Государственного секретариата экономики Швейцарии (SECO), имеющегося в распоряжении РИА Новости. "Из раздела "физлица" исключены: Исмаилова Гульбахор", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Ранее Гульбахор Исмаилову из санкционного списка исключил Европейский союз. Кроме того, немецкое информационное агентство dpa отозвало сообщение, в котором утверждалось, что сестра российского бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова является владелицей яхты Dilbar – такое утверждение использовалось Советом ЕС для обоснования введения санкций против Исмаиловой и масштабных обысков, проведенных немецкими правоохранительными органами на яхте в 2022 году, сообщила пресс-служба Усманова. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против России. После принятия 16-го пакета антироссийских санкций ЕС под европейскими ограничениями из-за Украины находятся порядка 2,4 тысячи физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250306/soobschenie-2003440631.html
https://ria.ru/20250208/usmanov-1998159250.html
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россия, украина, европа, алишер усманов, владимир путин, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, швейцария
Россия, Украина, Европа, Алишер Усманов, Владимир Путин, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России, Швейцария
Швейцария исключила сестру Усманова из санкционных списков

Швейцария вслед за ЕС исключила сестру Усманова из санкционных списков

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Швейцария вслед за ЕС исключила сестру российского бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову из санкционных списков, сообщается в документе отвечающего за санкции Государственного секретариата экономики Швейцарии (SECO), имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Из раздела "физлица" исключены: Исмаилова Гульбахор", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
NDR удалил ложные сообщения о сестре Усманова
6 марта, 16:53
Ранее Гульбахор Исмаилову из санкционного списка исключил Европейский союз. Кроме того, немецкое информационное агентство dpa отозвало сообщение, в котором утверждалось, что сестра российского бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова является владелицей яхты Dilbar – такое утверждение использовалось Советом ЕС для обоснования введения санкций против Исмаиловой и масштабных обысков, проведенных немецкими правоохранительными органами на яхте в 2022 году, сообщила пресс-служба Усманова.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против России.
Фехтование. Чемпионат мира. Четвертый день - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Суд запретил Tagesspiegel распространять ложные утверждения об Усманове
8 февраля, 17:06
После принятия 16-го пакета антироссийских санкций ЕС под европейскими ограничениями из-за Украины находятся порядка 2,4 тысячи физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
В Швейцарии вынесли решение по активам бывших трастов Усманова
19 января, 15:56
 
РоссияУкраинаЕвропаАлишер УсмановВладимир ПутинЕвросоюзВ миреСанкции в отношении РоссииШвейцария
 
 
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