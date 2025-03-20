https://ria.ru/20250320/usmanov-2006210361.html

Швейцария исключила сестру Усманова из санкционных списков

Швейцария исключила сестру Усманова из санкционных списков - РИА Новости, 20.03.2025

Швейцария исключила сестру Усманова из санкционных списков

Швейцария вслед за ЕС исключила сестру российского бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову из санкционных списков, сообщается в документе отвечающего за РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T14:44:00+03:00

2025-03-20T14:44:00+03:00

2025-03-20T14:59:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Швейцария вслед за ЕС исключила сестру российского бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову из санкционных списков, сообщается в документе отвечающего за санкции Государственного секретариата экономики Швейцарии (SECO), имеющегося в распоряжении РИА Новости. "Из раздела "физлица" исключены: Исмаилова Гульбахор", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости. Ранее Гульбахор Исмаилову из санкционного списка исключил Европейский союз. Кроме того, немецкое информационное агентство dpa отозвало сообщение, в котором утверждалось, что сестра российского бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова является владелицей яхты Dilbar – такое утверждение использовалось Советом ЕС для обоснования введения санкций против Исмаиловой и масштабных обысков, проведенных немецкими правоохранительными органами на яхте в 2022 году, сообщила пресс-служба Усманова. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против России. После принятия 16-го пакета антироссийских санкций ЕС под европейскими ограничениями из-за Украины находятся порядка 2,4 тысячи физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250306/soobschenie-2003440631.html

https://ria.ru/20250208/usmanov-1998159250.html

https://ria.ru/20250119/usmanov-1994481674.html

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россия, украина, европа, алишер усманов, владимир путин, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, швейцария