Швейцария исключила сестру Усманова из санкционных списков
Швейцария вслед за ЕС исключила сестру Усманова из санкционных списков
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Швейцария вслед за ЕС исключила сестру российского бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаилову из санкционных списков, сообщается в документе отвечающего за санкции Государственного секретариата экономики Швейцарии (SECO), имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Из раздела "физлица" исключены: Исмаилова Гульбахор", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
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Ранее Гульбахор Исмаилову из санкционного списка исключил Европейский союз. Кроме того, немецкое информационное агентство dpa отозвало сообщение, в котором утверждалось, что сестра российского бизнесмена Алишера Усманова Гульбахор Исмаилова является владелицей яхты Dilbar – такое утверждение использовалось Советом ЕС для обоснования введения санкций против Исмаиловой и масштабных обысков, проведенных немецкими правоохранительными органами на яхте в 2022 году, сообщила пресс-служба Усманова.
После принятия 16-го пакета антироссийских санкций ЕС под европейскими ограничениями из-за Украины находятся порядка 2,4 тысячи физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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