https://ria.ru/20250320/ural-2006124732.html

Появились подробности по делу об избиении девушек на автомойке на Урале

Появились подробности по делу об избиении девушек на автомойке на Урале - РИА Новости, 20.03.2025

Появились подробности по делу об избиении девушек на автомойке на Урале

Правоохранительные органы отказались признать потерпевшими двух свидетельниц избиения девушек на автомойке в Каменске-Уральском Свердловской области, сообщила... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T09:54:00+03:00

2025-03-20T09:54:00+03:00

2025-03-20T13:59:00+03:00

происшествия

каменск-уральский

свердловская область

карл маркс

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар — РИА Новости. Правоохранительные органы отказались признать потерпевшими двух свидетельниц избиения девушек на автомойке в Каменске-Уральском Свердловской области, сообщила РИА Новости адвокат Наталья Дронова. "На данный момент они до сих пор проходят в статусе свидетелей. Никто их не перевел в новый статус. Полиция не объясняет, просто нет никаких действий с их стороны. Допросили как свидетелей, и все на этом", — сказала собеседница агентства. Она уточнила, что девочки приступили к терапии с психологом, длительность лечения будет зависеть от динамики.По данным прокуратуры региона, поздним вечером 3 января трое молодых людей, насильно усадив в автомобиль девушек, привезли их в помещение автомойки на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском, где били по голове и телу. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве, похищении с применением насилия и принуждении к действиям сексуального характера. Суд арестовал троих обвиняемых до 4 апреля. Старшему из фигурантов 21 год, остальным 16 и 17 лет. Позже стало известно, что на автомойку насильно привезли четырех девочек: двух избили, а еще двух заставляли смотреть на издевательства. Адвокат свидетельниц ходатайствовала о привлечении их в качестве потерпевших, потому что они получили серьезную психологическую травму.

https://ria.ru/20250302/epizod-2002519816.html

https://ria.ru/20250224/sk-2001208371.html

каменск-уральский

свердловская область

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происшествия, каменск-уральский, свердловская область, карл маркс