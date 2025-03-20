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Появились подробности по делу об избиении девушек на автомойке на Урале - РИА Новости, 20.03.2025
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09:54 20.03.2025 (обновлено: 13:59 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/ural-2006124732.html
Появились подробности по делу об избиении девушек на автомойке на Урале
Появились подробности по делу об избиении девушек на автомойке на Урале - РИА Новости, 20.03.2025
Появились подробности по делу об избиении девушек на автомойке на Урале
Правоохранительные органы отказались признать потерпевшими двух свидетельниц избиения девушек на автомойке в Каменске-Уральском Свердловской области, сообщила... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T09:54:00+03:00
2025-03-20T13:59:00+03:00
происшествия
каменск-уральский
свердловская область
карл маркс
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар — РИА Новости. Правоохранительные органы отказались признать потерпевшими двух свидетельниц избиения девушек на автомойке в Каменске-Уральском Свердловской области, сообщила РИА Новости адвокат Наталья Дронова. "На данный момент они до сих пор проходят в статусе свидетелей. Никто их не перевел в новый статус. Полиция не объясняет, просто нет никаких действий с их стороны. Допросили как свидетелей, и все на этом", — сказала собеседница агентства. Она уточнила, что девочки приступили к терапии с психологом, длительность лечения будет зависеть от динамики.По данным прокуратуры региона, поздним вечером 3 января трое молодых людей, насильно усадив в автомобиль девушек, привезли их в помещение автомойки на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском, где били по голове и телу. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве, похищении с применением насилия и принуждении к действиям сексуального характера. Суд арестовал троих обвиняемых до 4 апреля. Старшему из фигурантов 21 год, остальным 16 и 17 лет. Позже стало известно, что на автомойку насильно привезли четырех девочек: двух избили, а еще двух заставляли смотреть на издевательства. Адвокат свидетельниц ходатайствовала о привлечении их в качестве потерпевших, потому что они получили серьезную психологическую травму.
https://ria.ru/20250302/epizod-2002519816.html
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каменск-уральский
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происшествия, каменск-уральский, свердловская область, карл маркс
Происшествия, Каменск-Уральский, Свердловская область, Карл Маркс
Появились подробности по делу об избиении девушек на автомойке на Урале

Свидетельниц избиения девушек на автомойке на Урале не признали потерпевшими

© Кадр видео из соцсетейИзбиение девушек на автомойке в Каменске-Уральском
Избиение девушек на автомойке в Каменске-Уральском - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Кадр видео из соцсетей
Избиение девушек на автомойке в Каменске-Уральском
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мар — РИА Новости. Правоохранительные органы отказались признать потерпевшими двух свидетельниц избиения девушек на автомойке в Каменске-Уральском Свердловской области, сообщила РИА Новости адвокат Наталья Дронова.
«
"На данный момент они до сих пор проходят в статусе свидетелей. Никто их не перевел в новый статус. Полиция не объясняет, просто нет никаких действий с их стороны. Допросили как свидетелей, и все на этом", — сказала собеседница агентства.
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Она уточнила, что девочки приступили к терапии с психологом, длительность лечения будет зависеть от динамики.
По данным прокуратуры региона, поздним вечером 3 января трое молодых людей, насильно усадив в автомобиль девушек, привезли их в помещение автомойки на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском, где били по голове и телу. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве, похищении с применением насилия и принуждении к действиям сексуального характера. Суд арестовал троих обвиняемых до 4 апреля. Старшему из фигурантов 21 год, остальным 16 и 17 лет.
Позже стало известно, что на автомойку насильно привезли четырех девочек: двух избили, а еще двух заставляли смотреть на издевательства. Адвокат свидетельниц ходатайствовала о привлечении их в качестве потерпевших, потому что они получили серьезную психологическую травму.
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