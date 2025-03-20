https://ria.ru/20250320/ulan-ude-2006186457.html

Десантники при зачистке Суджи завладели военным автомобилем HMMWV

Десантники при зачистке Суджи завладели военным автомобилем HMMWV - РИА Новости, 20.03.2025

Десантники при зачистке Суджи завладели военным автомобилем HMMWV

Десантники отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Улан-Удэ во время зачистки Суджи завладели военным автомобилем американского производства HMMWV,... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T13:48:00+03:00

2025-03-20T13:48:00+03:00

2025-03-20T13:48:00+03:00

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СУДЖА (Курская обл.), 20 мар — РИА Новости. Десантники отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Улан-Удэ во время зачистки Суджи завладели военным автомобилем американского производства HMMWV, передает корреспондент РИА Новости, проехавший на трофейной технике. После успешной операции "Поток" десантники во время зачистки Суджи завладели бронеавтомобилем HMMWV. После того, как противник отступил от города, десантники благополучно доехали до тылового района батальона. Трофейный автомобиль оказался практически новым и в данный момент используется в интересах бригады. "Взяли его (HMMWV — ред.) при штурме населенного пункта Суджа моими штурмовиками. Был обнаружен, зачищен квадрат (в котором находился автомобиль — ред.)", — сказал боец с позывным "Ходок". Он пояснил, что через несколько дней после того, как противника выбили из города, десантники вывезли машину в тыловой район. "Машина в хорошем техническом состоянии, так как всего 14 тысяч пробега у нее. Мы взяли, в ней даже был дизель, завели ее и начали выполнять на ней задачи", - добавил военнослужащий с позывным "Чикой".

https://ria.ru/20250227/minoborony-2001868476.html

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Военный автомобиль американского производства HMMWV, которым бойцы завладели в Судже Бойцы отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из Улан-Удэ во время зачистки Суджи завладели военным автомобилем американского производства HMMWV. Пробег трофейной техники – всего 14 тыс км. Подробно об автомобиле рассказал РИА Новости боец с позывным "Ходок". 2025-03-20T13:48 true PT1M50S

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безопасность, суджа