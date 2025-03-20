https://ria.ru/20250320/ukraintsy-2006224734.html
Незаконно находящихся в России украинцев обязали уехать или легализоваться
Незаконно находящихся в России украинцев обязали уехать или легализоваться - РИА Новости, 20.03.2025
Незаконно находящихся в России украинцев обязали уехать или легализоваться
Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому находящиеся незаконно в России граждане Украины обязаны выехать до 10 сентября или легализоваться,... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T15:28:00+03:00
2025-03-20T15:28:00+03:00
2025-03-20T17:13:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому находящиеся незаконно в России граждане Украины обязаны выехать до 10 сентября или легализоваться, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовой информации."Находящиеся в Российской Федерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение", — указано в материале.Глава государства поручил не преследовать незаконно находящихся в стране украинцев, которые сами обратились в МВД для легализации.В свою очередь, Минздрав должен обеспечить медицинское освидетельствование граждан Украины, незаконно находящихся в России.Помимо этого, иностранцы, прибывшие в новые регионы на срок более 90 дней, должны будут до 10 июня подтвердить отсутствие ВИЧ и неупотребление наркотиков, если они еще не сдавали соответствующие анализы.В мае 2024 года был издан указ, согласно которому украинцы могут бессрочно находиться в России и работать без специальных разрешений, если они пройдут дактилоскопию, фотографирование и медицинское освидетельствование.При этом в МВД отмечали, что большинство украинцев не урегулировали свое правовое положение. По мнению министерства, такие люди не заинтересованы в правовой связи со страной и в возможности легально находиться в ней, что создает угрозу национальной безопасности.Сейчас, согласно закону, основанием для законного пребывания иностранцев в России является вид на жительство или разрешение на временное пребывание. Срок временного пребывания определяется сроком визы (если она бессрочна — 90 или 180 сутками), но может быть продлен при выдаче разрешения на работу (патента).
https://ria.ru/20241115/ukraintsy-1984056793.html
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россия, украина, общество, владимир путин
Россия, Украина, Общество, Владимир Путин
Незаконно находящихся в России украинцев обязали уехать или легализоваться
Путин обязал незаконно находящихся в России украинцев уехать до 10 сентября
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости.
Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому находящиеся незаконно в России граждане Украины обязаны выехать до 10 сентября или легализоваться, соответствующий документ разместили на сайте
официального опубликования правовой информации.
«
"Находящиеся в Российской Федерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение", — указано в материале.
Глава государства поручил не преследовать незаконно находящихся в стране украинцев, которые сами обратились в МВД для легализации.
В свою очередь, Минздрав должен обеспечить медицинское освидетельствование граждан Украины
, незаконно находящихся в России
.
Помимо этого, иностранцы, прибывшие в новые регионы на срок более 90 дней, должны будут до 10 июня подтвердить отсутствие ВИЧ и неупотребление наркотиков, если они еще не сдавали соответствующие анализы.
В мае 2024 года был издан указ, согласно которому украинцы могут бессрочно находиться в России и работать без специальных разрешений, если они пройдут дактилоскопию, фотографирование и медицинское освидетельствование.
При этом в МВД отмечали, что большинство украинцев не урегулировали свое правовое положение. По мнению министерства, такие люди не заинтересованы в правовой связи со страной и в возможности легально находиться в ней, что создает угрозу национальной безопасности.
Сейчас, согласно закону, основанием для законного пребывания иностранцев в России является вид на жительство или разрешение на временное пребывание. Срок временного пребывания определяется сроком визы (если она бессрочна — 90 или 180 сутками), но может быть продлен при выдаче разрешения на работу (патента).