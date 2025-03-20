https://ria.ru/20250320/ukraintsy-2006224734.html

Незаконно находящихся в России украинцев обязали уехать или легализоваться

Незаконно находящихся в России украинцев обязали уехать или легализоваться - РИА Новости, 20.03.2025

Незаконно находящихся в России украинцев обязали уехать или легализоваться

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому находящиеся незаконно в России граждане Украины обязаны выехать до 10 сентября или легализоваться,... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T15:28:00+03:00

2025-03-20T15:28:00+03:00

2025-03-20T17:13:00+03:00

россия

украина

общество

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947710859_0:179:3149:1950_1920x0_80_0_0_d4d986c539f79d64cd83eb45fdddc09b.jpg

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому находящиеся незаконно в России граждане Украины обязаны выехать до 10 сентября или легализоваться, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовой информации."Находящиеся в Российской Федерации граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации, обязаны самостоятельно выехать из Российской Федерации либо до 10 сентября 2025 года включительно урегулировать свое правовое положение", — указано в материале.Глава государства поручил не преследовать незаконно находящихся в стране украинцев, которые сами обратились в МВД для легализации.В свою очередь, Минздрав должен обеспечить медицинское освидетельствование граждан Украины, незаконно находящихся в России.Помимо этого, иностранцы, прибывшие в новые регионы на срок более 90 дней, должны будут до 10 июня подтвердить отсутствие ВИЧ и неупотребление наркотиков, если они еще не сдавали соответствующие анализы.В мае 2024 года был издан указ, согласно которому украинцы могут бессрочно находиться в России и работать без специальных разрешений, если они пройдут дактилоскопию, фотографирование и медицинское освидетельствование.При этом в МВД отмечали, что большинство украинцев не урегулировали свое правовое положение. По мнению министерства, такие люди не заинтересованы в правовой связи со страной и в возможности легально находиться в ней, что создает угрозу национальной безопасности.Сейчас, согласно закону, основанием для законного пребывания иностранцев в России является вид на жительство или разрешение на временное пребывание. Срок временного пребывания определяется сроком визы (если она бессрочна — 90 или 180 сутками), но может быть продлен при выдаче разрешения на работу (патента).

https://ria.ru/20241115/ukraintsy-1984056793.html

https://ria.ru/20241113/minyust-1983539137.html

https://ria.ru/20241226/klimov-1991357938.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, общество, владимир путин