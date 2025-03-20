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На Украине объявили срочную эвакуацию из поселка в Сумской области
На Украине объявили срочную эвакуацию из поселка в Сумской области - РИА Новости, 20.03.2025
На Украине объявили срочную эвакуацию из поселка в Сумской области
Украинские власти объявили на пятницу срочную эвакуацию из поселка Краснополье, расположенного в Сумской области, сообщает украинское издание "Общественное... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T20:46:00+03:00
2025-03-20T20:46:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Украинские власти объявили на пятницу срочную эвакуацию из поселка Краснополье, расположенного в Сумской области, сообщает украинское издание "Общественное Новости". "Срочную эвакуацию из поселка Краснополье (расположенного в 40 километрах о Сум - ред.) объявила Сумская районная государственная администрация" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно информации от администрации, в пятницу в 6:00 и 7:00 утра (по киевскому времени) от здания поселкового совета будут отправляться эвакуационные автобусы. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать.
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На Украине объявили срочную эвакуацию из поселка в Сумской области
На Украине объявили срочную эвакуацию из поселка Краснополье в Сумской области