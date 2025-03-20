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На Украине объявили срочную эвакуацию из поселка в Сумской области - РИА Новости, 20.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:46 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/ukraina-2006318427.html
На Украине объявили срочную эвакуацию из поселка в Сумской области
На Украине объявили срочную эвакуацию из поселка в Сумской области - РИА Новости, 20.03.2025
На Украине объявили срочную эвакуацию из поселка в Сумской области
Украинские власти объявили на пятницу срочную эвакуацию из поселка Краснополье, расположенного в Сумской области, сообщает украинское издание "Общественное... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T20:46:00+03:00
2025-03-20T20:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Украинские власти объявили на пятницу срочную эвакуацию из поселка Краснополье, расположенного в Сумской области, сообщает украинское издание "Общественное Новости". "Срочную эвакуацию из поселка Краснополье (расположенного в 40 километрах о Сум - ред.) объявила Сумская районная государственная администрация" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно информации от администрации, в пятницу в 6:00 и 7:00 утра (по киевскому времени) от здания поселкового совета будут отправляться эвакуационные автобусы. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать.
https://ria.ru/20250320/ukraina-2006279745.html
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в мире, сумская область, сумы, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Сумы, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
На Украине объявили срочную эвакуацию из поселка в Сумской области

На Украине объявили срочную эвакуацию из поселка Краснополье в Сумской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Украинские власти объявили на пятницу срочную эвакуацию из поселка Краснополье, расположенного в Сумской области, сообщает украинское издание "Общественное Новости".
"Срочную эвакуацию из поселка Краснополье (расположенного в 40 километрах о Сум - ред.) объявила Сумская районная государственная администрация" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
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Согласно информации от администрации, в пятницу в 6:00 и 7:00 утра (по киевскому времени) от здания поселкового совета будут отправляться эвакуационные автобусы.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьСумыУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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