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Украинскую молодежь решили заманивать на фронт чизбургерами - РИА Новости, 20.03.2025
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18:57 20.03.2025 (обновлено: 20:30 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/ukraina-2006285204.html
Украинскую молодежь решили заманивать на фронт чизбургерами
Украинскую молодежь решили заманивать на фронт чизбургерами - РИА Новости, 20.03.2025
Украинскую молодежь решили заманивать на фронт чизбургерами
Минобороны Украины заманивает молодежь в ряды ВСУ, рассказывая, сколько чизбургеров они смогут купить на обещанный Владимиром Зеленским миллион гривен, пишет... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T18:57:00+03:00
2025-03-20T20:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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сша
владимир зеленский
джейк салливан
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Минобороны Украины заманивает молодежь в ряды ВСУ, рассказывая, сколько чизбургеров они смогут купить на обещанный Владимиром Зеленским миллион гривен, пишет "Страна.ua" в Telegram-канале. &quot;Официальный ТikTok-аккаунт ведомства опубликовал видео о том, что за выплату миллиона гривен подъемных по &quot;молодежному контракту&quot; для лиц от 18 до 24 лет можно купить 15 тысяч чизбургеров&quot;, — говорится в публикации.Издание отмечает, что ролик вызвал негативную реакцию. Пользователи в комментариях осудили не только продвижение идеи военной службы при помощи чизбургеров, но и саму концепцию "молодежных контрактов". Они считают такой подход несправедливым по отношению к опытным военнослужащим и тем, кто старше 25 лет. В начале февраля Зеленский заявил, что планирует привлечь в армию молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, предложив им особый контракт: за год службы — 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и беспроцентную ипотеку. Следом Министерство обороны открыло набор таких добровольцев. При этом "Судебно-юридическая газета" поясняла, что контракт с ВСУ, предложенный Зеленским, подразумевает службу только в штурмовых подразделениях, обязательное участие в боях и возмещение выплат государству в случае разрыва договора. Украина испытывает серьезную нехватку живой силы в войсках. Весной прошлого года Зеленский подписал закон, снижающий возраст мобилизации с 27 до 25 лет. При этом в Вашингтоне, как при прежней администрации, так и при нынешней, призывали киевские власти снизить его до 18 лет, называя это единственной возможностью стабилизировать фронт.
https://ria.ru/20250217/ukraina-1999935531.html
https://ria.ru/20250212/vsu-1998968333.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, джейк салливан, вооруженные силы украины, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
Украинскую молодежь решили заманивать на фронт чизбургерами

Минобороны Украины заманивает молодежь в ряды ВСУ чизбургерами на $24 тысячи

© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Минобороны Украины заманивает молодежь в ряды ВСУ, рассказывая, сколько чизбургеров они смогут купить на обещанный Владимиром Зеленским миллион гривен, пишет "Страна.ua" в Telegram-канале.
«

"Официальный ТikTok-аккаунт ведомства опубликовал видео о том, что за выплату миллиона гривен подъемных по "молодежному контракту" для лиц от 18 до 24 лет можно купить 15 тысяч чизбургеров", — говорится в публикации.

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Издание отмечает, что ролик вызвал негативную реакцию. Пользователи в комментариях осудили не только продвижение идеи военной службы при помощи чизбургеров, но и саму концепцию "молодежных контрактов". Они считают такой подход несправедливым по отношению к опытным военнослужащим и тем, кто старше 25 лет.
В начале февраля Зеленский заявил, что планирует привлечь в армию молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, предложив им особый контракт: за год службы — 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и беспроцентную ипотеку. Следом Министерство обороны открыло набор таких добровольцев.
При этом "Судебно-юридическая газета" поясняла, что контракт с ВСУ, предложенный Зеленским, подразумевает службу только в штурмовых подразделениях, обязательное участие в боях и возмещение выплат государству в случае разрыва договора.
Украина испытывает серьезную нехватку живой силы в войсках. Весной прошлого года Зеленский подписал закон, снижающий возраст мобилизации с 27 до 25 лет. При этом в Вашингтоне, как при прежней администрации, так и при нынешней, призывали киевские власти снизить его до 18 лет, называя это единственной возможностью стабилизировать фронт.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДжейк СалливанВооруженные силы УкраиныСтрана.ua
 
 
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