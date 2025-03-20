https://ria.ru/20250320/ukraina-2006285204.html

Украинскую молодежь решили заманивать на фронт чизбургерами

Украинскую молодежь решили заманивать на фронт чизбургерами - РИА Новости, 20.03.2025

Украинскую молодежь решили заманивать на фронт чизбургерами

Минобороны Украины заманивает молодежь в ряды ВСУ, рассказывая, сколько чизбургеров они смогут купить на обещанный Владимиром Зеленским миллион гривен, пишет... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T18:57:00+03:00

2025-03-20T18:57:00+03:00

2025-03-20T20:30:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Минобороны Украины заманивает молодежь в ряды ВСУ, рассказывая, сколько чизбургеров они смогут купить на обещанный Владимиром Зеленским миллион гривен, пишет "Страна.ua" в Telegram-канале. "Официальный ТikTok-аккаунт ведомства опубликовал видео о том, что за выплату миллиона гривен подъемных по "молодежному контракту" для лиц от 18 до 24 лет можно купить 15 тысяч чизбургеров", — говорится в публикации.Издание отмечает, что ролик вызвал негативную реакцию. Пользователи в комментариях осудили не только продвижение идеи военной службы при помощи чизбургеров, но и саму концепцию "молодежных контрактов". Они считают такой подход несправедливым по отношению к опытным военнослужащим и тем, кто старше 25 лет. В начале февраля Зеленский заявил, что планирует привлечь в армию молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, предложив им особый контракт: за год службы — 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и беспроцентную ипотеку. Следом Министерство обороны открыло набор таких добровольцев. При этом "Судебно-юридическая газета" поясняла, что контракт с ВСУ, предложенный Зеленским, подразумевает службу только в штурмовых подразделениях, обязательное участие в боях и возмещение выплат государству в случае разрыва договора. Украина испытывает серьезную нехватку живой силы в войсках. Весной прошлого года Зеленский подписал закон, снижающий возраст мобилизации с 27 до 25 лет. При этом в Вашингтоне, как при прежней администрации, так и при нынешней, призывали киевские власти снизить его до 18 лет, называя это единственной возможностью стабилизировать фронт.

https://ria.ru/20250217/ukraina-1999935531.html

https://ria.ru/20250212/vsu-1998968333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, владимир зеленский, джейк салливан, вооруженные силы украины, страна.ua