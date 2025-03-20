Украина обсудила с ЕС размещение военных производств, пишут СМИ
Corriere della Sera: Киев предложил ЕС разместить производство военной техники
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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РИМ, 20 мар – РИА Новости. Украина предлагает странам Евросоюза разместить в стране производство военной техники после завершения конфликта, чтобы снизить ее стоимость по сравнению с российскими и китайскими аналогами, сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на три источника, знакомых с переговорами.
"Если и когда будет достигнуто прочное перемирие, Украина может быть интегрирована в цепочки производства оружия для европейских правительств: не только для себя, но и для других стран континента". По словам трех человек, вовлеченных в ситуацию, этот вопрос поднимался в ходе различных переговоров между властями Киева и некоторыми столицами в регионе", - говорится в статье.
Corriere отмечает, что пока речь идет лишь о "сценариях будущего, поскольку сегодня весь промышленный потенциал Украины поглощен военными действиями". Вместе с тем, правительства ряда европейских стран по-прежнему "открыты для обсуждения возможности переноса производства", для которого Украина "в последние годы создала крупномасштабные производственные мощности с низкими затратами, быстрыми темпами и на хорошем технологическом уровне". В первую очередь, под эти задачи подходит производство артиллерии и беспилотных аппаратов.
Издание отмечает в этой связи разницу в стоимости основных боевых единиц армий Европы, США, Китая и России. Так, согласно открытым данным, немецкий танк Leopard 2A8 стоит 29 миллионов евро, а российский танк Т-90 – 4,1 миллиона. Стоимость российской гаубицы "Мста" составит 1,4 миллиона, а ее аналоги из Франции и Германии – 5,8 миллиона и 11-17 миллионов.
Предложение властей Украины строится на интересе в присоединении к цепочкам оборонных поставок континента, поскольку это ускорит интеграцию Киева в Евросоюз еще до вступления, пишет Corriere. Правительствам европейского континента производство на Украине может быть интересно из-за снижения затрат и необходимости пополнить собственные арсеналы.
"Однако, как это ни парадоксально, больше всего их сдерживает проблема, которую они сами себе создали: соперничество, амбиции и политическая антипатия между европейскими столицами замедляют планы перевооружения, порождая дублирование проектов и, как следствие, необоснованные расходы с худшими результатами", - пишет издание.
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