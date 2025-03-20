https://ria.ru/20250320/ukraina-2006246120.html

Польский генерал заявил о подготовке многовариантной операции на Украине

Польский генерал заявил о подготовке многовариантной операции на Украине - РИА Новости, 20.03.2025

Польский генерал заявил о подготовке многовариантной операции на Украине

В Европе готовят множество разных вариантов международной операции на Украине, заявил агентству РАР начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T16:57:00+03:00

2025-03-20T16:57:00+03:00

2025-03-20T17:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

польша

россия

кир стармер

эммануэль макрон

сергей лавров

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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ВАРШАВА, 20 мар — РИА Новости. В Европе готовят множество разных вариантов международной операции на Украине, заявил агентству РАР начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула. "Готовится многовариантная операция, которая во многом зависит от того, как будут проходить мирные переговоры", — отметил он.При этом военачальник подчеркнул, что пока операция находится на очень ранней стадии планирования.Кукула добавил, что подробности соответствующих договоренностей не разглашаются. Касаясь предстоящей встречи военачальников нескольких стран в Лондоне, генерал пояснил, что "она служит разработке операции по обеспечению мира на Украине". По его словам, после заявлений политических лидеров государств проводятся плановые совещания о форме такой операции на уровне военного руководства стран, готовых принять участие в миссии."Мы определили руководящие принципы, направления взаимодействия и возможного развития событий, теперь мы передаем это органам планирования — то есть командованиям, которые рассматривают планирование операций и возможное взаимодействие", — сказал генерал.По его словам, речь идет о нескольких возможных вариантах операции, а также об определении того, какие силы понадобятся для "обеспечения такого рода гарантий безопасности". "Давайте помнить, что главным двигателем всех подобных действий будет ход мирных переговоров и именно они определят основное направление того, как будет проходить эта операция. Как военные мы должны быть готовы к любому развитию событий", — подчеркнул генерал. На вопрос, каким образом Варшава может принять участие в миротворческой миссии, генерал Кукула отметил, что "участие Польши будет таким, как заявлено на политическом уровне"."Мы не будем привлекать наших солдат к операциям на Украине, но осознаем, что провести эту операцию без участия Польши невозможно хотя бы из-за нашего особого геополитического положения. Мы граничим с Украиной, и из Польши на Украину проходит наиболее удобная сеть автомобильных и других логистических коммуникаций", — напомнил начальник Генштаба.По его словам, Польша в состоянии предоставить "очень широкий спектр компетенций, в первую очередь связанных с базированием войск", для обеспечения "гарантий безопасности Украины", а также с материально-технической поддержкой этих войск и предоставлением учебной инфраструктуры "для обучения украинских войск или поддержания готовности сил, которые будут гарантировать эту стабильность и мир". Агентство Bloomberg ранее передавало, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой коалиции желающих — группы государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения европейских "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".

https://ria.ru/20241211/polsha-1988695252.html

https://ria.ru/20241213/polsha-1989049851.html

https://ria.ru/20250204/ministr-1997262233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, польша, россия, кир стармер, эммануэль макрон, сергей лавров, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)