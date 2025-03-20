Украина не будет продлевать военное положение, утверждает депутат Дмитрук
Депутат Дмитрук: военное положение на Украине не продлят после 9 мая
© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Военное положение и мобилизацию на Украине не будут продлевать после 9 мая, утверждает в Telegram-канале выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук, ссылаясь на инструкции, поступившие в украинские военкоматы.
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"В военкоматы поступило разъяснение о том, что 9 мая будет "стоп". Дали инструкции по работе: инструкция заключается в том, что нужно все почистить и плавно уйти на покой", — написал он.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, его продлевают каждые 90 дней. В январе парламент заранее проголосовал за очередное продление: с 8 февраля по 9 мая.
Кроме того, на Украине 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
За уклонение от военной службы во время мобилизации украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы.
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