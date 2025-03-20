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Украина не будет продлевать военное положение, утверждает депутат Дмитрук - РИА Новости, 20.03.2025
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16:17 20.03.2025 (обновлено: 16:43 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/ukraina-2006236477.html
Украина не будет продлевать военное положение, утверждает депутат Дмитрук
Украина не будет продлевать военное положение, утверждает депутат Дмитрук - РИА Новости, 20.03.2025
Украина не будет продлевать военное положение, утверждает депутат Дмитрук
Военное положение и мобилизацию на Украине не будут продлевать после 9 мая, утверждает в Telegram-канале выехавший из страны депутат Верховной рады Артем... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T16:17:00+03:00
2025-03-20T16:43:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Военное положение и мобилизацию на Украине не будут продлевать после 9 мая, утверждает в Telegram-канале выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук, ссылаясь на инструкции, поступившие в украинские военкоматы. &quot;В военкоматы поступило разъяснение о том, что 9 мая будет &quot;стоп&quot;. Дали инструкции по работе: инструкция заключается в том, что нужно все почистить и плавно уйти на покой&quot;, — написал он.Кроме того, на Украине 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.За уклонение от военной службы во время мобилизации украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы.
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в мире, украина
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Украина не будет продлевать военное положение, утверждает депутат Дмитрук

Депутат Дмитрук: военное положение на Украине не продлят после 9 мая

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Военное положение и мобилизацию на Украине не будут продлевать после 9 мая, утверждает в Telegram-канале выехавший из страны депутат Верховной рады Артем Дмитрук, ссылаясь на инструкции, поступившие в украинские военкоматы.
«

"В военкоматы поступило разъяснение о том, что 9 мая будет "стоп". Дали инструкции по работе: инструкция заключается в том, что нужно все почистить и плавно уйти на покой", — написал он.

На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, его продлевают каждые 90 дней. В январе парламент заранее проголосовал за очередное продление: с 8 февраля по 9 мая.

Кроме того, на Украине 25 февраля 2022 года объявили всеобщую мобилизацию. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. Повестки могут вручить в самых разных местах: на улицах, автозаправках или в кафе. При этом силовики и военные практикуют облавы на призывников, зачастую применяя насилие.
За уклонение от военной службы во время мобилизации украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы.
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