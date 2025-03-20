Украина перестала использовать Словакию для получения газа, заявил Фицо
Премьер Фицо: Украина перестала получать российский газ через Словакию
Газодобывающее предприятие. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 20 мар - РИА Новости. Украина перестала использовать словацкую инфраструктуру на востоке республики для получения российского газа, который Киев закупал у иностранных компаний, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Ранее Фицо сообщил, что иностранные компании поставляют Украине газ, используя словацкий газопровод в населенном пункте Вояны (на востоке республики). По словам министра экономики республики Денисы Саковой, поставками газа на Украину занимаются компании из Чехии и Германии. Глава МИД Словакии Юрай Бланар сообщал, что Украина через словацкий газопровод получает российский газ, который Киев перекупает у иностранных компаний в Европе.
"Еще один интересный факт, который подтверждает то, как Украина спекулирует. Они поняли, что у нас есть очень сильный аргумент после того, как мы указали на то, что Украина покупает через Словакию российский газ, они брали 10-15 миллионов кубических метров российского газа в день. Нам говорили: вы не можете (покупать газ в РФ), потому что финансируете российскую военную систему, а они сами покупали российский газ на европейском рынке и на основе права Европейского союза направляли его на Украину через трубу, которая в населенном пункте Вояны. Сейчас перестали, потому что знают, что этот аргумент против них был чрезвычайно сильным", - сказал Фицо в ходе заседания комитета парламента по европейским делам перед вылетом в Брюссель на саммит ЕС.
Ранее словацкие СМИ сообщили, что с 6 февраля словацкий газопровод Вояны-Ужгород на востоке страны стали использоваться для поставок газа на Украину. Последние три года, как отмечает издание SITA, этот газопровод практически не использовался.
Министр экономики Словакии Сакова сообщала, что остановка Киевом транзита газа через украинскую территорию не только спровоцировала рост цен на этот вид топлива, но и создает проблемы Украине, объем газа в украинских хранилищах опустился до критического уровня.
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