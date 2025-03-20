https://ria.ru/20250320/ukraina-2006159698.html

Эксперт оценил отказ России от ударов по энергетике Украины

Эксперт оценил отказ России от ударов по энергетике Украины - РИА Новости, 20.03.2025

Эксперт оценил отказ России от ударов по энергетике Украины

Атаки беспилотников как со стороны Украины, так и со стороны РФ продолжатся, несмотря на отказ России от ударов по энергетической инфраструктуре Украины, пока... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T12:16:00+03:00

2025-03-20T12:16:00+03:00

2025-03-20T12:42:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Атаки беспилотников как со стороны Украины, так и со стороны РФ продолжатся, несмотря на отказ России от ударов по энергетической инфраструктуре Украины, пока страны не договорятся о полном прекращении огня, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет."Это решение не предполагало, что вообще не будут использоваться беспилотники или ракеты или обоюдные удары. Речь шла только об инфраструктурных энергетических объектах. Все остальное не было включено в договоренности. Поэтому будут лететь дроны туда, будут лететь дроны сюда, но это не будут объекты энергетической инфраструктуры... А прекращение огня, на это нужно какое-то время", - сказал Килинкаров.Он добавил, что все то время, пока стороны будут вести переговоры о прекращении огня, атаки беспилотников будут продолжаться, но даже в нынешней договоренности об отказе от ударов по энергоинфраструктуре - нет механизма ответственности за ее нарушение."Какая ответственность сторон? Какие механизмы будут применяться для того, чтобы ту или иную сторону принудить к соблюдению договоренности? Ну, например, можно ли считать санкционную политику таким механизмом? Ну, так против России введено 28 с лишним тысяч санкций, а против Украины ни одной. Ну, наверное, против Украины можно, а против России нет", - подчеркнул экс-депутат Рады.

https://ria.ru/20250305/putin-2003300302.html

https://ria.ru/20250320/svyaz-2006048395.html

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в мире, украина, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины, спиридон килинкаров, киев, россия