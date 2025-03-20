СМИ: объем военной помощи Киеву в плане Каллас сократился в восемь раз
La Stampa: Италия, Франция и Испания отвергли военный план Каллас по Украине
© Getty Images / Anadolu/Dursun AydemirКая Каллас принимает участие во встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, Бельгия. 17 марта 2025 года
© Getty Images / Anadolu/Dursun Aydemir
Кая Каллас принимает участие во встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, Бельгия. 17 марта 2025 года
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РИМ, 20 мар — РИА Новости. Объем фонда военной помощи Украине, который страны Евросоюза готовятся утвердить по инициативе главы дипломатии ЕС Каи Каллас, сократился с 40 до пяти миллиардов евро, в последних черновиках документа говорится о добровольном характере вложений, пишет газета Stampa.
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"Из последних черновиков исчезла ссылка на принцип распределения взносов (которые предполагалось распределять пропорционально валовому национальному доходу соответствующих стран), а в документе, который сегодня будет одобрен лидерами, добавлено, что это "добровольный" проект. Более того, с первоначальных 40 миллиардов плана мы уже снизились до пяти миллиардов, что примерно соответствует стоимости крупнокалиберных боеприпасов, которые нужны Украине и которые, по словам Каллас, необходимо доставить срочно", — говорится в статье.
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На саммите ЕС Каллас, как пишет издание, "приходится иметь дело с провалом ее плана предоставить 40 миллиардов" военной помощи Украине. После сопротивления со стороны министров иностранных дел, особенно Италии, Франции, Испании и Португалии, она "была вынуждена пересмотреть свой план и резко снизить уровень амбиций", говорится в публикации.
В понедельник глава евродипломатии по итогам встречи министров иностранных дел стран объединения заявила, что надеется достичь прогресса по своей военной инициативе для Киева стоимостью 40 миллиардов евро.
Руководство ЕС ранее заявляло о намерении продолжить вооружать Украину и выделить на это десятки миллиардов евро. В ЕС также выражали беспокойство в связи с тем, что Брюссель не играет существенную роль в вопросах мирного урегулирования на Украине.