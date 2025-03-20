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СМИ: объем военной помощи Киеву в плане Каллас сократился в восемь раз - РИА Новости, 20.03.2025
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11:06 20.03.2025 (обновлено: 18:46 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/ukraina-2006138378.html
СМИ: объем военной помощи Киеву в плане Каллас сократился в восемь раз
СМИ: объем военной помощи Киеву в плане Каллас сократился в восемь раз - РИА Новости, 20.03.2025
СМИ: объем военной помощи Киеву в плане Каллас сократился в восемь раз
Объем фонда военной помощи Украине, который страны Евросоюза готовятся утвердить по инициативе главы дипломатии ЕС Каи Каллас, сократился с 40 до пяти... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T11:06:00+03:00
2025-03-20T18:46:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
кайя каллас
сергей лавров
евросоюз
нато
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РИМ, 20 мар — РИА Новости. Объем фонда военной помощи Украине, который страны Евросоюза готовятся утвердить по инициативе главы дипломатии ЕС Каи Каллас, сократился с 40 до пяти миллиардов евро, в последних черновиках документа говорится о добровольном характере вложений, пишет газета Stampa. &quot;Из последних черновиков исчезла ссылка на принцип распределения взносов (которые предполагалось распределять пропорционально валовому национальному доходу соответствующих стран), а в документе, который сегодня будет одобрен лидерами, добавлено, что это &quot;добровольный&quot; проект. Более того, с первоначальных 40 миллиардов плана мы уже снизились до пяти миллиардов, что примерно соответствует стоимости крупнокалиберных боеприпасов, которые нужны Украине и которые, по словам Каллас, необходимо доставить срочно&quot;, — говорится в статье.На саммите ЕС Каллас, как пишет издание, "приходится иметь дело с провалом ее плана предоставить 40 миллиардов" военной помощи Украине. После сопротивления со стороны министров иностранных дел, особенно Италии, Франции, Испании и Португалии, она "была вынуждена пересмотреть свой план и резко снизить уровень амбиций", говорится в публикации.В понедельник глава евродипломатии по итогам встречи министров иностранных дел стран объединения заявила, что надеется достичь прогресса по своей военной инициативе для Киева стоимостью 40 миллиардов евро.Руководство ЕС ранее заявляло о намерении продолжить вооружать Украину и выделить на это десятки миллиардов евро. В ЕС также выражали беспокойство в связи с тем, что Брюссель не играет существенную роль в вопросах мирного урегулирования на Украине.
https://ria.ru/20250319/britanija-2006066180.html
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в мире, украина, россия, киев, кайя каллас, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Кайя Каллас, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
СМИ: объем военной помощи Киеву в плане Каллас сократился в восемь раз

La Stampa: Италия, Франция и Испания отвергли военный план Каллас по Украине

© Getty Images / Anadolu/Dursun AydemirКая Каллас принимает участие во встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, Бельгия. 17 марта 2025 года
Кая Каллас принимает участие во встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, Бельгия. 17 марта 2025 года - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Getty Images / Anadolu/Dursun Aydemir
Кая Каллас принимает участие во встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, Бельгия. 17 марта 2025 года
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РИМ, 20 мар — РИА Новости. Объем фонда военной помощи Украине, который страны Евросоюза готовятся утвердить по инициативе главы дипломатии ЕС Каи Каллас, сократился с 40 до пяти миллиардов евро, в последних черновиках документа говорится о добровольном характере вложений, пишет газета Stampa.
«

"Из последних черновиков исчезла ссылка на принцип распределения взносов (которые предполагалось распределять пропорционально валовому национальному доходу соответствующих стран), а в документе, который сегодня будет одобрен лидерами, добавлено, что это "добровольный" проект. Более того, с первоначальных 40 миллиардов плана мы уже снизились до пяти миллиардов, что примерно соответствует стоимости крупнокалиберных боеприпасов, которые нужны Украине и которые, по словам Каллас, необходимо доставить срочно", — говорится в статье.

Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Британия продолжит оказывать помощь Украине, пишет Telegraph
19 марта, 20:28
На саммите ЕС Каллас, как пишет издание, "приходится иметь дело с провалом ее плана предоставить 40 миллиардов" военной помощи Украине. После сопротивления со стороны министров иностранных дел, особенно Италии, Франции, Испании и Португалии, она "была вынуждена пересмотреть свой план и резко снизить уровень амбиций", говорится в публикации.
В понедельник глава евродипломатии по итогам встречи министров иностранных дел стран объединения заявила, что надеется достичь прогресса по своей военной инициативе для Киева стоимостью 40 миллиардов евро.
Руководство ЕС ранее заявляло о намерении продолжить вооружать Украину и выделить на это десятки миллиардов евро. В ЕС также выражали беспокойство в связи с тем, что Брюссель не играет существенную роль в вопросах мирного урегулирования на Украине.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Каллас предложит предоставить Украине два миллиона снарядов, пишут СМИ
19 марта, 21:23
 
В миреУкраинаРоссияКиевКайя КалласСергей ЛавровЕвросоюзНАТО
 
 
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