https://ria.ru/20250320/ukraina-2006127453.html
В восьми областях Украины звучит воздушная тревога
В восьми областях Украины звучит воздушная тревога - РИА Новости, 20.03.2025
В восьми областях Украины звучит воздушная тревога
Воздушная тревога звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областях Украины, а также на... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T10:13:00+03:00
2025-03-20T10:13:00+03:00
2025-03-20T10:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
черкасская область
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_918eef21e8c53440a4014b7c5ce862e9.jpg
МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Сумской области звучит около часа, в остальных региона она была объявлена практически одновременно – около 10.00 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250319/vzryv-2006084963.html
россия
черкасская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0e/1972718600_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f22944a6e1d2b0e9c25e65052f6d0a48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, черкасская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Черкасская область, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В восьми областях Украины звучит воздушная тревога
Воздушная тревога звучит в восьми областях Украины, в том числе в Киевской