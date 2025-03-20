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Украина может стать буферной зоной между Россией и ЕС, заявили в Венгрии - РИА Новости, 20.03.2025
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09:45 20.03.2025 (обновлено: 09:46 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/ukraina-2006122779.html
Украина может стать буферной зоной между Россией и ЕС, заявили в Венгрии
Украина может стать буферной зоной между Россией и ЕС, заявили в Венгрии - РИА Новости, 20.03.2025
Украина может стать буферной зоной между Россией и ЕС, заявили в Венгрии
Украина может стать буферной зоной между РФ и оборонными структурами Европы, если мировые игроки, в первую очередь РФ и США, достигнут консенсуса о допустимых... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T09:45:00+03:00
2025-03-20T09:46:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Украина может стать буферной зоной между РФ и оборонными структурами Европы, если мировые игроки, в первую очередь РФ и США, достигнут консенсуса о допустимых на ее территории действиях, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. "Мы не видим безопасности Европы в интеграции Украины в оборонные системы, но мы видим необходимость в буферной зоне между Россией и европейскими оборонными структурами, которая будет служить интересам как России, так и Европы", - заявил Бока в интервью газете Financial Times. По словам Бока, Украина может функционировать как буферная зона только в том случае, "если будет консенсус среди глобальных игроков относительно того, что возможно и что невозможно на территории Украины". При этом, как отмечает издание, в первую очередь он имел в виду таких мировых игроков, как США и Россия. "В противном случае это будет зона конфликта, а не буферная зона ... Если США или ЕС что-то сделают на Украине без одобрения (президента РФ Владимира) Путина, это само по себе является источником конфликта", - добавил он. Ранее венгерский премьер Виктор Орбан в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем заявил, что идеальный вариант для Украины - стать буферной зоной между Россией и блоком НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну. Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
https://ria.ru/20250320/es-2006114528.html
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в мире, украина, россия, сша, петер сийярто, виктор орбан, евросоюз, нато
В мире, Украина, Россия, США, Петер Сийярто, Виктор Орбан, Евросоюз, НАТО
Украина может стать буферной зоной между Россией и ЕС, заявили в Венгрии

Венгерский министр Бока: Украина может стать буферной зоной между Россией и ЕС

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Украина может стать буферной зоной между РФ и оборонными структурами Европы, если мировые игроки, в первую очередь РФ и США, достигнут консенсуса о допустимых на ее территории действиях, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.
"Мы не видим безопасности Европы в интеграции Украины в оборонные системы, но мы видим необходимость в буферной зоне между Россией и европейскими оборонными структурами, которая будет служить интересам как России, так и Европы", - заявил Бока в интервью газете Financial Times.
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По словам Бока, Украина может функционировать как буферная зона только в том случае, "если будет консенсус среди глобальных игроков относительно того, что возможно и что невозможно на территории Украины". При этом, как отмечает издание, в первую очередь он имел в виду таких мировых игроков, как США и Россия.
"В противном случае это будет зона конфликта, а не буферная зона ... Если США или ЕС что-то сделают на Украине без одобрения (президента РФ Владимира) Путина, это само по себе является источником конфликта", - добавил он.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем заявил, что идеальный вариант для Украины - стать буферной зоной между Россией и блоком НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также заявлял, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
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