https://ria.ru/20250320/ukraina-2006103895.html

На Западе сделали ужасное заявление об Украине после предложения Трампа

На Западе сделали ужасное заявление об Украине после предложения Трампа - РИА Новости, 20.03.2025

На Западе сделали ужасное заявление об Украине после предложения Трампа

От Украины мало что останется после того, как с ней покончат США, ЕС и Россия, такое мнение высказал в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T06:29:00+03:00

2025-03-20T06:29:00+03:00

2025-03-20T14:13:00+03:00

в мире

сша

украина

россия

дональд трамп

владимир зеленский

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/16/2001016308_0:51:3032:1757_1920x0_80_0_0_c8e43687f950c454d84e42e571c08ebe.jpg

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. От Украины мало что останется после того, как с ней покончат США, ЕС и Россия, такое мнение высказал в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."После того как США, Россия и ЕС покончат с Украиной, от нее останется не так уж и много", — написал он.Так он прокомментировал заявление официального представителя Белого дома Кэролин Левитт о том, что переход украинских АЭС под контроль США стал бы лучшей защитой для этой инфраструктуры.Во вторник президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого были затронуты вопросы эксплуатации электрических и ядерных станций. Хозяин Белого дома по итогам разговора написал в соцсети Truth Social, что около часа разговаривал с главой киевского режима о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. По его словам, Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам.Позднее глава американского Минэнерго Крис Райт заявил, что США не видят проблемы в возможной передаче АЭС на Украине под управление Вашингтона.

https://ria.ru/20250320/aes-2006090407.html

https://ria.ru/20250320/ukraina-2006100268.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз