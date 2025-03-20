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На Западе сделали ужасное заявление об Украине после предложения Трампа
На Западе сделали ужасное заявление об Украине после предложения Трампа - РИА Новости, 20.03.2025
На Западе сделали ужасное заявление об Украине после предложения Трампа
От Украины мало что останется после того, как с ней покончат США, ЕС и Россия, такое мнение высказал в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T06:29:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. От Украины мало что останется после того, как с ней покончат США, ЕС и Россия, такое мнение высказал в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен."После того как США, Россия и ЕС покончат с Украиной, от нее останется не так уж и много", — написал он.Так он прокомментировал заявление официального представителя Белого дома Кэролин Левитт о том, что переход украинских АЭС под контроль США стал бы лучшей защитой для этой инфраструктуры.Во вторник президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого были затронуты вопросы эксплуатации электрических и ядерных станций. Хозяин Белого дома по итогам разговора написал в соцсети Truth Social, что около часа разговаривал с главой киевского режима о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. По его словам, Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам.Позднее глава американского Минэнерго Крис Райт заявил, что США не видят проблемы в возможной передаче АЭС на Украине под управление Вашингтона.
https://ria.ru/20250320/aes-2006090407.html
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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз
На Западе сделали ужасное заявление об Украине после предложения Трампа
Профессор Дизен предрек прекращение существования Украины