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В Финляндии неожиданно высказались о словах Путина про Украину - РИА Новости, 20.03.2025
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05:25 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/ukraina-2006101601.html
В Финляндии неожиданно высказались о словах Путина про Украину
В Финляндии неожиданно высказались о словах Путина про Украину - РИА Новости, 20.03.2025
В Финляндии неожиданно высказались о словах Путина про Украину
Президент России Владимир Путин был прав, когда говорил о фашистах, контролирующих Украину, об этом написал в соцсети X профессор Хельсинкского университета... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T05:25:00+03:00
2025-03-20T05:25:00+03:00
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин был прав, когда говорил о фашистах, контролирующих Украину, об этом написал в соцсети X профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен."Мне до сих пор трудно поверить, что президент Путин был прав, говоря о том, что Украину контролируют фашисты", — отметил он.Так Малинен отреагировал на высказывание политолога из университета Род-Айленда Николая Петро, который заявил, что если бы Киев пошел на мирное урегулирование конфликта, украинские боевики попытались бы свергнуть правительство и погрузить страну в хаос. В связи с этим, приходит к выводу Петро, ВСУ должны капитулировать.В среду президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что около часа разговаривал с Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Трамп выдвинул новые предложения по обеспечению безопасности Украины.Во вторник президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого были затронуты вопросы эксплуатации электрических и ядерных станций. Хозяин Белого дома по итогам разговора написал в соцсети Truth Social, что около часа разговаривал с главой киевского режима о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. По его словам, Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам.В Вашингтоне также заявили, что готовы помочь Киеву в управлении АЭС. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заметила, что такое решение "было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры".
https://ria.ru/20250319/razgovor-2006041947.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В Финляндии неожиданно высказались о словах Путина про Украину

Профессор Малинен: Путин был прав, говоря о нацистах на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин был прав, когда говорил о фашистах, контролирующих Украину, об этом написал в соцсети X профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
"Мне до сих пор трудно поверить, что президент Путин был прав, говоря о том, что Украину контролируют фашисты", — отметил он.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
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Так Малинен отреагировал на высказывание политолога из университета Род-Айленда Николая Петро, который заявил, что если бы Киев пошел на мирное урегулирование конфликта, украинские боевики попытались бы свергнуть правительство и погрузить страну в хаос. В связи с этим, приходит к выводу Петро, ВСУ должны капитулировать.
В среду президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что около часа разговаривал с Зеленским о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Трамп выдвинул новые предложения по обеспечению безопасности Украины.
Во вторник президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого были затронуты вопросы эксплуатации электрических и ядерных станций. Хозяин Белого дома по итогам разговора написал в соцсети Truth Social, что около часа разговаривал с главой киевского режима о сближении переговорных позиций Москвы и Киева. По его словам, Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам.
В Вашингтоне также заявили, что готовы помочь Киеву в управлении АЭС. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заметила, что такое решение "было бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой украинской энергетической инфраструктуры".
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