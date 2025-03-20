https://ria.ru/20250320/ukraina-2006098868.html

В Польше набросились на Украину

В Польше набросились на Украину - РИА Новости, 20.03.2025

В Польше набросились на Украину

Участники президентской кампании в Польше все активнее критикуют поддержку Украины, пишет немецкое издание Focus. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T04:08:00+03:00

2025-03-20T04:08:00+03:00

2025-03-20T04:08:00+03:00

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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Участники президентской кампании в Польше все активнее критикуют поддержку Украины, пишет немецкое издание Focus."Через несколько месяцев в Польше состоятся президентские выборы. Правые кандидаты уже используют поддержку Украины как тему предвыборной кампании. Они публично критиковали Украину и вступали в конфликт с украинскими официальными лицами", — говорится в материале.Кароль Навроцкий, кандидат от консервативной партии "Право и справедливость" (ПиС), призывает Киев благодарить поляков за помощь, напоминая также об исторических разногласиях между Киевом и Варшавой.Другой кандидат в президенты Славомир Ментцен, один из лидеров крайне правой коалиции "Конфедерация", также требует от Украины благодарности. Он заявляет, что Украина использует Польшу в своих интересах и это надо прекращать. Помимо этого, Ментцен известен своими резкими высказываниями в адрес Степана Бандеры и других украинских националистов.В конце февраля Ментцен приехал во Львов и под памятником Степану Бандере призвал покончить с его культом. Он назвал Бандеру террористом, создавшим Организацию украинских националистов*, которая несет ответственность за Волынскую резню. Политик добавил, что сторонники Бандеры убили сто тысяч поляков.Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20250314/prognoz-2005031880.html

https://ria.ru/20250311/peskov-2004298432.html

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в мире, справки, украина, польша, киев, степан бандера, кароль навроцкий, украинская повстанческая армия, focus, право и справедливость