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В Уфе осудили членов ОПГ, обманувших россиян на 266 миллионов рублей - РИА Новости, 20.03.2025
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17:06 20.03.2025 (обновлено: 17:08 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/ufa-2006249449.html
В Уфе осудили членов ОПГ, обманувших россиян на 266 миллионов рублей
В Уфе осудили членов ОПГ, обманувших россиян на 266 миллионов рублей - РИА Новости, 20.03.2025
В Уфе осудили членов ОПГ, обманувших россиян на 266 миллионов рублей
Кировский районный суд Уфы приговорил к различным срокам лишения свободы 22 членов преступного сообщества, которые под видом трудоустройства похитили у более... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T17:06:00+03:00
2025-03-20T17:08:00+03:00
происшествия
уфа
челябинск
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россия
республика башкортостан
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УФА, 20 мар – РИА Новости. Кировский районный суд Уфы приговорил к различным срокам лишения свободы 22 членов преступного сообщества, которые под видом трудоустройства похитили у более 500 жителей страны 266 миллионов рублей, сообщает прокуратура Башкирии. "Кировский районный суд города Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 22 граждан. Они признаны виновными в участии в преступном сообществе и мошенничестве", - говорится в сообщении. В суде установлено, что в 2016 году житель города Уфы занимался предоставлением гражданам услуг по организации торгов на электронном рынке. В свою деятельность он вовлек других участников, которые открыли офисы в городах Уфа, Челябинск, Казань, Краснодар, Пермь, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и вели широкую рекламную кампанию. При этом фирма не имела лицензии на осуществление операций на электронном рынке. "В частности, с 2016 года по 2019 год соучастники под видом трудоустройства заключили с гражданами договоры оказания консультационных услуг в сфере финансового рынка, обещая многократную прибыль относительно внесенных сумм, которые варьировались от 30 тысяч до 4 миллионов рублей. Фактически торги на электронном рынке не проводились, деньги переводились на их подконтрольные расчетные счета. Таким образом они похитили у более 500 граждан свыше 266 миллионов рублей", - добавляется в сообщении. Отмечается, что в обеспечительных целях на имущество подсудимых стоимостью более 8 миллионов рублей наложен арест, у них изъято свыше 56 миллионов рублей. "Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 4 лет 6 месяцев до 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Одной из подсудимых исполнение наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. В отношении организатора и иных участников материалы уголовного дела выделены в отдельное производство", - рассказали в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20250311/opg-2004265016.html
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происшествия, уфа, челябинск, казань, россия, республика башкортостан
Происшествия, Уфа, Челябинск, Казань, Россия, Республика Башкортостан
В Уфе осудили членов ОПГ, обманувших россиян на 266 миллионов рублей

Суд в Уфе осудил 22 членов ОПГ, обманувших россиян на 266 миллионов рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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УФА, 20 мар – РИА Новости. Кировский районный суд Уфы приговорил к различным срокам лишения свободы 22 членов преступного сообщества, которые под видом трудоустройства похитили у более 500 жителей страны 266 миллионов рублей, сообщает прокуратура Башкирии.
"Кировский районный суд города Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 22 граждан. Они признаны виновными в участии в преступном сообществе и мошенничестве", - говорится в сообщении.
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В суде установлено, что в 2016 году житель города Уфы занимался предоставлением гражданам услуг по организации торгов на электронном рынке. В свою деятельность он вовлек других участников, которые открыли офисы в городах Уфа, Челябинск, Казань, Краснодар, Пермь, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и вели широкую рекламную кампанию.
При этом фирма не имела лицензии на осуществление операций на электронном рынке.
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"В частности, с 2016 года по 2019 год соучастники под видом трудоустройства заключили с гражданами договоры оказания консультационных услуг в сфере финансового рынка, обещая многократную прибыль относительно внесенных сумм, которые варьировались от 30 тысяч до 4 миллионов рублей. Фактически торги на электронном рынке не проводились, деньги переводились на их подконтрольные расчетные счета. Таким образом они похитили у более 500 граждан свыше 266 миллионов рублей", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что в обеспечительных целях на имущество подсудимых стоимостью более 8 миллионов рублей наложен арест, у них изъято свыше 56 миллионов рублей.
"Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 4 лет 6 месяцев до 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Одной из подсудимых исполнение наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. В отношении организатора и иных участников материалы уголовного дела выделены в отдельное производство", - рассказали в надзорном ведомстве.
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ПроисшествияУфаЧелябинскКазаньРоссияРеспублика Башкортостан
 
 
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