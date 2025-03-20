https://ria.ru/20250320/ufa-2006249449.html

В Уфе осудили членов ОПГ, обманувших россиян на 266 миллионов рублей

В Уфе осудили членов ОПГ, обманувших россиян на 266 миллионов рублей - РИА Новости, 20.03.2025

В Уфе осудили членов ОПГ, обманувших россиян на 266 миллионов рублей

Кировский районный суд Уфы приговорил к различным срокам лишения свободы 22 членов преступного сообщества, которые под видом трудоустройства похитили у более... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T17:06:00+03:00

2025-03-20T17:06:00+03:00

2025-03-20T17:08:00+03:00

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УФА, 20 мар – РИА Новости. Кировский районный суд Уфы приговорил к различным срокам лишения свободы 22 членов преступного сообщества, которые под видом трудоустройства похитили у более 500 жителей страны 266 миллионов рублей, сообщает прокуратура Башкирии. "Кировский районный суд города Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 22 граждан. Они признаны виновными в участии в преступном сообществе и мошенничестве", - говорится в сообщении. В суде установлено, что в 2016 году житель города Уфы занимался предоставлением гражданам услуг по организации торгов на электронном рынке. В свою деятельность он вовлек других участников, которые открыли офисы в городах Уфа, Челябинск, Казань, Краснодар, Пермь, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и вели широкую рекламную кампанию. При этом фирма не имела лицензии на осуществление операций на электронном рынке. "В частности, с 2016 года по 2019 год соучастники под видом трудоустройства заключили с гражданами договоры оказания консультационных услуг в сфере финансового рынка, обещая многократную прибыль относительно внесенных сумм, которые варьировались от 30 тысяч до 4 миллионов рублей. Фактически торги на электронном рынке не проводились, деньги переводились на их подконтрольные расчетные счета. Таким образом они похитили у более 500 граждан свыше 266 миллионов рублей", - добавляется в сообщении. Отмечается, что в обеспечительных целях на имущество подсудимых стоимостью более 8 миллионов рублей наложен арест, у них изъято свыше 56 миллионов рублей. "Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от 4 лет 6 месяцев до 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Одной из подсудимых исполнение наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. В отношении организатора и иных участников материалы уголовного дела выделены в отдельное производство", - рассказали в надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20250311/opg-2004265016.html

https://ria.ru/20250218/burjatija-1999973281.html

https://ria.ru/20250307/bashkirija-2003574516.html

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происшествия, уфа, челябинск, казань, россия, республика башкортостан