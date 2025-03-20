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Хуситы заявили об атаке на аэропорт в Тель-Авиве и авианосец США - РИА Новости, 20.03.2025
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06:51 20.03.2025 (обновлено: 15:41 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/udar-2006105036.html
Хуситы заявили об атаке на аэропорт в Тель-Авиве и авианосец США
Хуситы заявили об атаке на аэропорт в Тель-Авиве и авианосец США - РИА Новости, 20.03.2025
Хуситы заявили об атаке на аэропорт в Тель-Авиве и авианосец США
Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) сообщило, что нанесло ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве,... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T06:51:00+03:00
2025-03-20T15:41:00+03:00
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ДОХА, 20 мар — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) сообщило, что нанесло ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, говорится в заявлении военного представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа в их Telegram-канале. &quot;Ракетные силы провели качественную военную операцию по нанесению удара по аэропорту Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо. Операция была проведена с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты &quot;Палестина-2&quot; и, слава Аллаху, успешно достигла своей цели&quot;, — уточнил он.Сариа добавил, что йеменские вооруженные силы также "предприняли нападение на вражеские военные корабли в Красном море, включая авианосец USS Harry Truman и имеющие к нему отношение военные корабли". Хуситы возобновили военные действия против Израиля после того, как Тель-Авив вновь стал обстреливать сектор Газа, а затем начал наземную операцию в палестинском анклаве.Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". ВВС США нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать американские корабли в Красном море."Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.
https://ria.ru/20250317/udar-2005596335.html
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в мире, израиль, йемен, тель-авив, ансар алла
В мире, Израиль, Йемен, Тель-Авив, Ансар Алла
Хуситы заявили об атаке на аэропорт в Тель-Авиве и авианосец США

Хуситы заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион и авианосец Harry Truman

© Getty Images / Mohammed HamoudЗапуск ракеты со стороны движения "Ансар Алла" в Йемене
Запуск ракеты со стороны движения Ансар Алла в Йемене - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Getty Images / Mohammed Hamoud
Запуск ракеты со стороны движения "Ансар Алла" в Йемене. Архивное фото
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ДОХА, 20 мар — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) сообщило, что нанесло ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, говорится в заявлении военного представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа в их Telegram-канале.
«

"Ракетные силы провели качественную военную операцию по нанесению удара по аэропорту Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо. Операция была проведена с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" и, слава Аллаху, успешно достигла своей цели", — уточнил он.

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Сариа добавил, что йеменские вооруженные силы также "предприняли нападение на вражеские военные корабли в Красном море, включая авианосец USS Harry Truman и имеющие к нему отношение военные корабли".
Хуситы возобновили военные действия против Израиля после того, как Тель-Авив вновь стал обстреливать сектор Газа, а затем начал наземную операцию в палестинском анклаве.
Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". ВВС США нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать американские корабли в Красном море.
"Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.
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