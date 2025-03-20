Хуситы заявили об атаке на аэропорт в Тель-Авиве и авианосец США
Хуситы заявили об атаке на аэропорт Бен-Гурион и авианосец Harry Truman
© Getty Images / Mohammed HamoudЗапуск ракеты со стороны движения "Ансар Алла" в Йемене
© Getty Images / Mohammed Hamoud
Запуск ракеты со стороны движения "Ансар Алла" в Йемене. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 20 мар — РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) сообщило, что нанесло ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, говорится в заявлении военного представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сариа в их Telegram-канале.
«
"Ракетные силы провели качественную военную операцию по нанесению удара по аэропорту Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо. Операция была проведена с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2" и, слава Аллаху, успешно достигла своей цели", — уточнил он.
Авиация США разбомбила металлургический завод в Йемене
17 марта, 21:13
Сариа добавил, что йеменские вооруженные силы также "предприняли нападение на вражеские военные корабли в Красном море, включая авианосец USS Harry Truman и имеющие к нему отношение военные корабли".
Хуситы возобновили военные действия против Израиля после того, как Тель-Авив вновь стал обстреливать сектор Газа, а затем начал наземную операцию в палестинском анклаве.
Вечером 15 марта Центральное командование США объявило о начале крупномасштабной операции против группировки "Ансар Алла" для "защиты американских интересов, сдерживания врагов и восстановления свободы судоходства". ВВС США нанесли 47 ударов по объектам движения на всей территории Йемена. Хуситы заявили о гибели не менее 50 человек и пообещали, что будут атаковать американские корабли в Красном море.
"Ансар Алла" контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря. После обострения ближневосточного конфликта хуситы начали атаковать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Кроме того, повстанцы наносят удары ракетами и беспилотниками по территории Израиля. Свои действия они объясняют помощью палестинцам.