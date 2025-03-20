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Тюменские участковые будут получать доплаты из бюджета - РИА Новости, 20.03.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
12:05 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/uchastkovye-2006156808.html
Тюменские участковые будут получать доплаты из бюджета
Тюменские участковые будут получать доплаты из бюджета - РИА Новости, 20.03.2025
Тюменские участковые будут получать доплаты из бюджета
Участковые уполномоченные полиции в Тюменской области будут получать доплаты из регионального бюджета, сообщил глава региона Александр Моор. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T12:05:00+03:00
2025-03-20T12:05:00+03:00
тюменская область
александр моор
единая россия
полиция
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ТЮМЕНЬ, 20 мар – РИА Новости. Участковые уполномоченные полиции в Тюменской области будут получать доплаты из регионального бюджета, сообщил глава региона Александр Моор. С инициативой введения региональных доплат для участковых уполномоченных полиции выступила депутатская фракция "Единой России" в Тюменской облдуме. В четверг на заседании парламентарии ее поддержали и единогласно проголосовали за то, чтобы "рекомендовать правительству Тюменской области рассмотреть вопрос о региональных выплатах участковым уполномоченным полиции на основе практики ряда субъектов Российской Федерации с целью укрепления кадровой политики". "Полностью поддерживаю коллег фракции "Единая Россия"... Примем необходимые нормативные документы... выделим необходимые ресурсы для того, чтобы оказать социальную поддержку в виде выплат участковым уполномоченным, чтобы максимально укомплектовать штат достойными сотрудниками, которые будут эффективно выполнять свои задачи и обеспечивать безопасность в наших населенных пунктах", – прокомментировал на заседании облдумы предложение губернатор Тюменской области Александр Моор. В своем Telegram-канале Моор пояснил, что в полиции существенная нехватка кадров наблюдается в подразделениях, от которых напрямую зависит безопасность граждан, основная из причин – невысокая зарплата. Помощь регионального бюджета, по его мнению, должна улучшить эту ситуацию.
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александр моор, единая россия, полиция
Тюменская область, Александр Моор, Единая Россия, Полиция
Тюменские участковые будут получать доплаты из бюджета

Глава Тюменской области Моор: участковые будут получать доплаты из бюджета

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ТЮМЕНЬ, 20 мар – РИА Новости. Участковые уполномоченные полиции в Тюменской области будут получать доплаты из регионального бюджета, сообщил глава региона Александр Моор.
С инициативой введения региональных доплат для участковых уполномоченных полиции выступила депутатская фракция "Единой России" в Тюменской облдуме. В четверг на заседании парламентарии ее поддержали и единогласно проголосовали за то, чтобы "рекомендовать правительству Тюменской области рассмотреть вопрос о региональных выплатах участковым уполномоченным полиции на основе практики ряда субъектов Российской Федерации с целью укрепления кадровой политики".
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"Полностью поддерживаю коллег фракции "Единая Россия"... Примем необходимые нормативные документы... выделим необходимые ресурсы для того, чтобы оказать социальную поддержку в виде выплат участковым уполномоченным, чтобы максимально укомплектовать штат достойными сотрудниками, которые будут эффективно выполнять свои задачи и обеспечивать безопасность в наших населенных пунктах", – прокомментировал на заседании облдумы предложение губернатор Тюменской области Александр Моор.
В своем Telegram-канале Моор пояснил, что в полиции существенная нехватка кадров наблюдается в подразделениях, от которых напрямую зависит безопасность граждан, основная из причин – невысокая зарплата. Помощь регионального бюджета, по его мнению, должна улучшить эту ситуацию.
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