https://ria.ru/20250320/uchastkovye-2006156808.html

Тюменские участковые будут получать доплаты из бюджета

Тюменские участковые будут получать доплаты из бюджета - РИА Новости, 20.03.2025

Тюменские участковые будут получать доплаты из бюджета

Участковые уполномоченные полиции в Тюменской области будут получать доплаты из регионального бюджета, сообщил глава региона Александр Моор. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T12:05:00+03:00

2025-03-20T12:05:00+03:00

2025-03-20T12:05:00+03:00

тюменская область

александр моор

единая россия

полиция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873915997_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_ff937584b20c95c5154e53cb43b9f632.jpg

ТЮМЕНЬ, 20 мар – РИА Новости. Участковые уполномоченные полиции в Тюменской области будут получать доплаты из регионального бюджета, сообщил глава региона Александр Моор. С инициативой введения региональных доплат для участковых уполномоченных полиции выступила депутатская фракция "Единой России" в Тюменской облдуме. В четверг на заседании парламентарии ее поддержали и единогласно проголосовали за то, чтобы "рекомендовать правительству Тюменской области рассмотреть вопрос о региональных выплатах участковым уполномоченным полиции на основе практики ряда субъектов Российской Федерации с целью укрепления кадровой политики". "Полностью поддерживаю коллег фракции "Единая Россия"... Примем необходимые нормативные документы... выделим необходимые ресурсы для того, чтобы оказать социальную поддержку в виде выплат участковым уполномоченным, чтобы максимально укомплектовать штат достойными сотрудниками, которые будут эффективно выполнять свои задачи и обеспечивать безопасность в наших населенных пунктах", – прокомментировал на заседании облдумы предложение губернатор Тюменской области Александр Моор. В своем Telegram-канале Моор пояснил, что в полиции существенная нехватка кадров наблюдается в подразделениях, от которых напрямую зависит безопасность граждан, основная из причин – невысокая зарплата. Помощь регионального бюджета, по его мнению, должна улучшить эту ситуацию.

https://ria.ru/20250319/gosuniversitet-2006007880.html

https://ria.ru/20241016/vyplaty--1978389803.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

александр моор, единая россия, полиция