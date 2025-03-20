Тюменские участковые будут получать доплаты из бюджета
Глава Тюменской области Моор: участковые будут получать доплаты из бюджета
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ТЮМЕНЬ, 20 мар – РИА Новости. Участковые уполномоченные полиции в Тюменской области будут получать доплаты из регионального бюджета, сообщил глава региона Александр Моор.
С инициативой введения региональных доплат для участковых уполномоченных полиции выступила депутатская фракция "Единой России" в Тюменской облдуме. В четверг на заседании парламентарии ее поддержали и единогласно проголосовали за то, чтобы "рекомендовать правительству Тюменской области рассмотреть вопрос о региональных выплатах участковым уполномоченным полиции на основе практики ряда субъектов Российской Федерации с целью укрепления кадровой политики".
"Полностью поддерживаю коллег фракции "Единая Россия"... Примем необходимые нормативные документы... выделим необходимые ресурсы для того, чтобы оказать социальную поддержку в виде выплат участковым уполномоченным, чтобы максимально укомплектовать штат достойными сотрудниками, которые будут эффективно выполнять свои задачи и обеспечивать безопасность в наших населенных пунктах", – прокомментировал на заседании облдумы предложение губернатор Тюменской области Александр Моор.
В своем Telegram-канале Моор пояснил, что в полиции существенная нехватка кадров наблюдается в подразделениях, от которых напрямую зависит безопасность граждан, основная из причин – невысокая зарплата. Помощь регионального бюджета, по его мнению, должна улучшить эту ситуацию.
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