https://ria.ru/20250320/tsru-2006097818.html

ЦРУ выделяло средства для влияния на выборы в ряде стран

ЦРУ выделяло средства для влияния на выборы в ряде стран - РИА Новости, 20.03.2025

ЦРУ выделяло средства для влияния на выборы в ряде стран

ЦРУ выделяло средства для влияния на выборы в ряде стран, включая Грецию, Финляндию и Бразилию, оказывало поддержку массовым демонстрациям в Латинской Америке и РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T03:30:00+03:00

2025-03-20T03:30:00+03:00

2025-03-20T03:30:00+03:00

в мире

греция

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бразилия

фидель кастро

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. ЦРУ выделяло средства для влияния на выборы в ряде стран, включая Грецию, Финляндию и Бразилию, оказывало поддержку массовым демонстрациям в Латинской Америке и направляло значительные ресурсы на борьбу с кубинским правительством Фиделя Кастро в 1960-х годах, свидетельствуют рассекреченные документы ЦРУ. В одном из документов отмечается, что на одной из встреч в 1962 году замдиректора ЦРУ Ричард Хелмс признал участие управления в оказании тайной финансовой поддержки в различных странах в ходе прошлых операций. "Отмечена тайная финансовая поддержка в рамках выборов в Перу, Греции, Финляндии, Италии и Бразилии", - говорится в документе. Документ уже публиковался в 2023 году, однако названия стран были удалены. В документе от 1962 года также описывается роль ЦРУ в организации протестов по всей Латинской Америке. "Оказывая поддержку усилиям государства, ЦРУ провело пропагандистские акции, включая ряд массовых демонстраций в Аргентине, Боливии, Бразилии, Чили, Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре, Гватемале, Мексике, Панаме, Перу, Уругвае и Венесуэле", - говорится в записке. В документе также приведены подробности расширения масштаба так называемого "Кубинского проекта" (операция "Мангуст"), направленного против правительства Фиделя Кастро на Кубе. Так, предполагалось увеличение штата проекта до 600 человек и увеличение бюджета на 1963-1964 годы до более чем 100 миллионов долларов. Эти цифры также оставались засекреченными при прошлой публикации.

https://ria.ru/20250319/ssha-2005873430.html

https://ria.ru/20250319/kennedi-2005865283.html

греция

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в мире, греция, финляндия, бразилия, фидель кастро, центральное разведывательное управление (цру)