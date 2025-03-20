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ЦРУ выделяло средства для влияния на выборы в ряде стран - РИА Новости, 20.03.2025
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03:30 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/tsru-2006097818.html
ЦРУ выделяло средства для влияния на выборы в ряде стран
ЦРУ выделяло средства для влияния на выборы в ряде стран - РИА Новости, 20.03.2025
ЦРУ выделяло средства для влияния на выборы в ряде стран
ЦРУ выделяло средства для влияния на выборы в ряде стран, включая Грецию, Финляндию и Бразилию, оказывало поддержку массовым демонстрациям в Латинской Америке и РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T03:30:00+03:00
2025-03-20T03:30:00+03:00
в мире
греция
финляндия
бразилия
фидель кастро
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. ЦРУ выделяло средства для влияния на выборы в ряде стран, включая Грецию, Финляндию и Бразилию, оказывало поддержку массовым демонстрациям в Латинской Америке и направляло значительные ресурсы на борьбу с кубинским правительством Фиделя Кастро в 1960-х годах, свидетельствуют рассекреченные документы ЦРУ. В одном из документов отмечается, что на одной из встреч в 1962 году замдиректора ЦРУ Ричард Хелмс признал участие управления в оказании тайной финансовой поддержки в различных странах в ходе прошлых операций. "Отмечена тайная финансовая поддержка в рамках выборов в Перу, Греции, Финляндии, Италии и Бразилии", - говорится в документе. Документ уже публиковался в 2023 году, однако названия стран были удалены. В документе от 1962 года также описывается роль ЦРУ в организации протестов по всей Латинской Америке. "Оказывая поддержку усилиям государства, ЦРУ провело пропагандистские акции, включая ряд массовых демонстраций в Аргентине, Боливии, Бразилии, Чили, Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре, Гватемале, Мексике, Панаме, Перу, Уругвае и Венесуэле", - говорится в записке. В документе также приведены подробности расширения масштаба так называемого "Кубинского проекта" (операция "Мангуст"), направленного против правительства Фиделя Кастро на Кубе. Так, предполагалось увеличение штата проекта до 600 человек и увеличение бюджета на 1963-1964 годы до более чем 100 миллионов долларов. Эти цифры также оставались засекреченными при прошлой публикации.
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в мире, греция, финляндия, бразилия, фидель кастро, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Греция, Финляндия, Бразилия, Фидель Кастро, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
ЦРУ выделяло средства для влияния на выборы в ряде стран

ЦРУ выделяло средства для влияния на выборы в ряде стран в 1960-х годах

© AP Photo / Kevin WolfЦентральное разведывательное управление
Центральное разведывательное управление - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Kevin Wolf
Центральное разведывательное управление. Архивное фото
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МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. ЦРУ выделяло средства для влияния на выборы в ряде стран, включая Грецию, Финляндию и Бразилию, оказывало поддержку массовым демонстрациям в Латинской Америке и направляло значительные ресурсы на борьбу с кубинским правительством Фиделя Кастро в 1960-х годах, свидетельствуют рассекреченные документы ЦРУ.
В одном из документов отмечается, что на одной из встреч в 1962 году замдиректора ЦРУ Ричард Хелмс признал участие управления в оказании тайной финансовой поддержки в различных странах в ходе прошлых операций.
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"Отмечена тайная финансовая поддержка в рамках выборов в Перу, Греции, Финляндии, Италии и Бразилии", - говорится в документе.
Документ уже публиковался в 2023 году, однако названия стран были удалены.
В документе от 1962 года также описывается роль ЦРУ в организации протестов по всей Латинской Америке.
"Оказывая поддержку усилиям государства, ЦРУ провело пропагандистские акции, включая ряд массовых демонстраций в Аргентине, Боливии, Бразилии, Чили, Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре, Гватемале, Мексике, Панаме, Перу, Уругвае и Венесуэле", - говорится в записке.
В документе также приведены подробности расширения масштаба так называемого "Кубинского проекта" (операция "Мангуст"), направленного против правительства Фиделя Кастро на Кубе. Так, предполагалось увеличение штата проекта до 600 человек и увеличение бюджета на 1963-1964 годы до более чем 100 миллионов долларов. Эти цифры также оставались засекреченными при прошлой публикации.
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