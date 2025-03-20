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Смоленский комплекс "Терминал Никольский" открыл цех для маркировки - РИА Новости, 20.03.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
14:19 20.03.2025
https://ria.ru/20250320/tsekh-2006198337.html
Смоленский комплекс "Терминал Никольский" открыл цех для маркировки
Смоленский комплекс "Терминал Никольский" открыл цех для маркировки - РИА Новости, 20.03.2025
Смоленский комплекс "Терминал Никольский" открыл цех для маркировки
Смоленский комплекс "Терминал Никольский", предоставляющий таможенные услуги по пути следования товаров автомашинами в Москву построил и открыл в марте большой... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T14:19:00+03:00
2025-03-20T14:19:00+03:00
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Смоленский комплекс "Терминал Никольский", предоставляющий таможенные услуги по пути следования товаров автомашинами в Москву построил и открыл в марте большой цех для маркировки одежды и обуви в отечественной системе "Честный знак", сообщил областной губернатор Василий Анохин. Он добавил, что в создание нового объекта площадью более 1500 тысяч квадратных метров компания вложила 350 миллионов рублей. Благодаря этому для жителей Смоленского района создано 150 дополнительных рабочих мест. Ранее на территории комплекса был построен аналогичный цех для маркировки напитков, продуктов питания, медикаментов, БАДов и косметики. Таким образом, в развитие предприятия за последние годы инвестировано более 600 миллионов рублей. "Запуск нового сектора в "Терминале Никольский" укрепит позиции нашей области как ключевого логистического узла на западном направлении. Создаст новые возможности для бизнеса, ускоряя товарооборот и привлекая дополнительные инвестиции. Проект станет важным элементом в борьбе с теневым оборотом продукции, что положительно скажется на налоговых поступлениях в бюджеты всех уровней", — написал Анохин в своем телеграм-канале. Современные и автоматизированные рабочие места, увеличение объемов маркировки обеспечат дополнительную защиту российских потребителей от некачественных товаров, подытожил губернатор.
https://ria.ru/20250319/anokhin-2006072960.html
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василий анохин
Смоленская область, Василий Анохин
Смоленский комплекс "Терминал Никольский" открыл цех для маркировки

Смоленский комплекс "Терминал Никольский" открыл цех для маркировки одежды

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Смоленский комплекс "Терминал Никольский", предоставляющий таможенные услуги по пути следования товаров автомашинами в Москву построил и открыл в марте большой цех для маркировки одежды и обуви в отечественной системе "Честный знак", сообщил областной губернатор Василий Анохин.
Он добавил, что в создание нового объекта площадью более 1500 тысяч квадратных метров компания вложила 350 миллионов рублей. Благодаря этому для жителей Смоленского района создано 150 дополнительных рабочих мест.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Анохин рассказал о развитии дорожной инфраструктуры Смоленской области
19 марта, 21:30
Ранее на территории комплекса был построен аналогичный цех для маркировки напитков, продуктов питания, медикаментов, БАДов и косметики. Таким образом, в развитие предприятия за последние годы инвестировано более 600 миллионов рублей.
"Запуск нового сектора в "Терминале Никольский" укрепит позиции нашей области как ключевого логистического узла на западном направлении. Создаст новые возможности для бизнеса, ускоряя товарооборот и привлекая дополнительные инвестиции. Проект станет важным элементом в борьбе с теневым оборотом продукции, что положительно скажется на налоговых поступлениях в бюджеты всех уровней", — написал Анохин в своем телеграм-канале.
Современные и автоматизированные рабочие места, увеличение объемов маркировки обеспечат дополнительную защиту российских потребителей от некачественных товаров, подытожил губернатор.
 
Смоленская областьВасилий Анохин
 
 
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