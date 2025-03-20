https://ria.ru/20250320/tramp-2006337848.html
Трамп подписал указ о расформировании министерства образования США
Трамп подписал указ о расформировании министерства образования США - РИА Новости, 20.03.2025
Трамп подписал указ о расформировании министерства образования США
Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ о начале расформирования американского министерства образования спустя более 45 лет после его создания. РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T23:43:00+03:00
2025-03-20T23:43:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ о начале расформирования американского министерства образования спустя более 45 лет после его создания.Церемония подписания, которую транслировал Белый дом, состоялась в присутствии губернаторов штатов Техас, Флорида, министра образования Линды Макмэхон и других лиц."Я подпишу исполнительный указ о начале ликвидации федерального министерства образования раз и навсегда", - заявил Трамп перед тем, как поставить подпись в документе.По словам американского лидера, спустя более чем 45 лет после создания ведомства, США тратят на образование в расчете на одного ученика больше денег, чем любая другая страна."Но все же мы находимся в самом низу списка по уровню успешности", - добавил он, оценивая уровень обучения в американских школах.Ранее заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер сообщил, что указ Трампа, нацеленный на расформирование министерства образования, будет направлен на сокращение до минимума количества работников ведомства и передачу высвобождаемых средств штатам.
https://ria.ru/20250320/tramp-2006336508.html
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в мире, сша, техас, флорида, дональд трамп, стивен миллер
В мире, США, Техас, Флорида, Дональд Трамп, Стивен Миллер
Трамп подписал указ о расформировании министерства образования США
Трамп подписал указ о начале ликвидации министерства образования США