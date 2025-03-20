https://ria.ru/20250320/tramp-2006337215.html
Трамп заявил, что дела с Россией и Украиной идут довольно хорошо
Трамп заявил, что дела с Россией и Украиной идут довольно хорошо - РИА Новости, 20.03.2025
Трамп заявил, что дела с Россией и Украиной идут довольно хорошо
Президент США Дональд Трамп заявил, что дела в переговорах по украинскому урегулированию идут "довольно хорошо". РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T23:34:00+03:00
2025-03-20T23:34:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что дела в переговорах по украинскому урегулированию идут "довольно хорошо"."Дела идут хорошо, касательно Украины и России", - сказал Трамп в Белом доме.Как заявил Трамп, "мы бы хотели, чтобы это пришло к концу". "Думаю, все идет хорошо в этом контексте", - сказал президент США.Он добавил, что верит в возможность украинского урегулирования.
https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дональд трамп, сша, в мире
Россия, Украина, Дональд Трамп, США, В мире
Трамп заявил, что дела с Россией и Украиной идут довольно хорошо
Трамп заявил, что дела с РФ и Украиной идут хорошо, урегулирование состоится