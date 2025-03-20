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Трамп заявил, что дела с Россией и Украиной идут довольно хорошо - РИА Новости, 20.03.2025
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23:34 20.03.2025 (обновлено: 23:35 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/tramp-2006337215.html
Трамп заявил, что дела с Россией и Украиной идут довольно хорошо
Трамп заявил, что дела с Россией и Украиной идут довольно хорошо - РИА Новости, 20.03.2025
Трамп заявил, что дела с Россией и Украиной идут довольно хорошо
Президент США Дональд Трамп заявил, что дела в переговорах по украинскому урегулированию идут "довольно хорошо". РИА Новости, 20.03.2025
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что дела в переговорах по украинскому урегулированию идут "довольно хорошо"."Дела идут хорошо, касательно Украины и России", - сказал Трамп в Белом доме.Как заявил Трамп, "мы бы хотели, чтобы это пришло к концу". "Думаю, все идет хорошо в этом контексте", - сказал президент США.Он добавил, что верит в возможность украинского урегулирования.
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россия, украина, дональд трамп, сша, в мире
Россия, Украина, Дональд Трамп, США, В мире
Трамп заявил, что дела с Россией и Украиной идут довольно хорошо

Трамп заявил, что дела с РФ и Украиной идут хорошо, урегулирование состоится

© AP Photo / Win McNameeДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Win McNamee
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что дела в переговорах по украинскому урегулированию идут "довольно хорошо".
«
"Дела идут хорошо, касательно Украины и России", - сказал Трамп в Белом доме.
Как заявил Трамп, "мы бы хотели, чтобы это пришло к концу". "Думаю, все идет хорошо в этом контексте", - сказал президент США.
Он добавил, что верит в возможность украинского урегулирования.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Путин и Трамп запустили российско-американские горки
19 марта, 11:58
 
РоссияУкраинаДональд ТрампСШАВ мире
 
 
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