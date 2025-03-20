https://ria.ru/20250320/tramp-2006337215.html

Трамп заявил, что дела с Россией и Украиной идут довольно хорошо

Трамп заявил, что дела с Россией и Украиной идут довольно хорошо - РИА Новости, 20.03.2025

Трамп заявил, что дела с Россией и Украиной идут довольно хорошо

Президент США Дональд Трамп заявил, что дела в переговорах по украинскому урегулированию идут "довольно хорошо". РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T23:34:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что дела в переговорах по украинскому урегулированию идут "довольно хорошо"."Дела идут хорошо, касательно Украины и России", - сказал Трамп в Белом доме.Как заявил Трамп, "мы бы хотели, чтобы это пришло к концу". "Думаю, все идет хорошо в этом контексте", - сказал президент США.Он добавил, что верит в возможность украинского урегулирования.

https://ria.ru/20250319/diplomatiya-2005915646.html

россия

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, дональд трамп, сша, в мире