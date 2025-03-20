https://ria.ru/20250320/tramp-2006336508.html

Трамп заявил о скором подписании сделки с Украиной по ресурсам

Трамп заявил о скором подписании сделки с Украиной по ресурсам - РИА Новости, 20.03.2025

Трамп заявил о скором подписании сделки с Украиной по ресурсам

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по совместной разработке украинских недр будет подписана скоро. РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T23:28:00+03:00

2025-03-20T23:28:00+03:00

2025-03-20T23:41:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сделка по совместной разработке украинских недр будет подписана скоро."Подписание сделки с Украиной о редкоземельных металлах произойдет очень скоро", - сказал Трамп в Белом доме.Подписание сделки сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

https://ria.ru/20250320/tramp-2006337215.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский